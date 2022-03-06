Папа Франциск опроверг российскую пропаганду и назвал вторжение в Украину войной

"В Украине текут реки крови и слез. Это не только военная операция, но и война, которая ведет к смерти, разрушениям и страданиям", - сказал Папа в своем еженедельном обращении к людям, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

Однако, как это было на протяжении всего 11-дневного конфликта, Папа не осудил публично Россию за ее вторжение.

Вместо этого он повторил свой призыв к миру, созданию гуманитарных коридоров и возвращению к переговорам.

"В этой мученической стране потребность в гуманитарной помощи растет с каждым часом. Пусть восторжествует здравый смысл, вернемся к уважению международного права", - сказал он.