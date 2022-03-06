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Папа Франциск спростував російську пропаганду і назвав вторгнення в Україну війною

Автор: Олександр Білоус

Папа Римський Франциск відкинув твердження Росії про проведення "спеціальної операції" в Україні. Він назвав те, що відбувається справжньою війною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"В Україні течуть ріки крові і сліз. Це не тільки військова операція, а й війна, яка веде до смерті, руйнувань і страждань", - сказав Папа у своєму щотижневому зверненні до людей, присутніх на площі Святого Петра у Ватикані.

Однак, як це було протягом усього 11-денного конфлікту, Папа не засудив публічно Росію за її вторгнення.

Замість цього він повторив свій заклик до миру, створення гуманітарних коридорів і повернення до переговорів.

"У цій мученицькій країні потреба в гуманітарній допомозі зростає з кожною годиною. Нехай запанує здоровий глузд, повернемося до поваги міжнародного права", - сказав він.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Папа римський