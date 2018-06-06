ПАО "Волыньгаз" провело тестирование платформы суточной балансировки "Укртрансгаза"

Специалисты ПАО "Волыньгаз" обращают внимание на то, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС

В течение последних недель диспетчеры ПАО "Волыньгаз" проводили тестирование информационной платформы, приобретенной ЧАО "Укртрансгаз". Они направили оператору ГТС предложения, которые позволят настроить полноценный обмен данными между оператором и оператором ГТС ГРС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты ПАО "Волыньгаз" провели тестирование информационной платформы суточной балансировки, представленной ЧАО "Укртрансгаз". Представители оператора ГРС направили оператору ГТС предложения по расширению доступов на TSO-IP Platform.

Специалисты ПАО "Волыньгаз" обращают внимание на то, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС. Не в полном объеме отражаются перетоки газа между компаниями, перечень точек передачи. Ограниченные доступы диспетчеров сужают оперативную картину потребления газа и не позволяют провести полноценное тестирование и подготовку к суточному балансировки.

"На данном этапе наши возможности ограничены в связи с тем, что диспетчеры вносят и обрабатывают информацию только с двух ГРС добывающих компаний - в сек. Марковичи и пгт.Затурцы и по передачах газа из других Патов – "Львовгаз" и "Ровногаз"", - говорит технический директор ПАО "Волыньгаз" Павел Козюк.

В ПАО "Волыньгаз" считают, что решение этих и ряда технических вопросов даст возможность установить полноценный обмен информацией между оператором и оператором ГТС ГРМ. Это сделает возможным запуск полноценного функционирования платформы с 1 августа 2018 года. Кроме ПАО "Волыньгаз", еще 15 операторов ГРС провели тестирование информационной платформы Чао "Укртарнсгаз".

Внедрение суточного балансировки рынка предусмотренное Кодексом газораспределительных систем и запланированное на 1 августа 2018 года. Благодаря ежедневному балансировке потребители смогут закрывать свой баланс каждый день, а не ожидать завершения месяца, как это происходит сейчас. Это упростит обмен информацией участников рынка и обеспечит точный учет заявленного и реально отобранного газа.