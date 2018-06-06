Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ПАО "Волыньгаз" провело тестирование платформы суточной балансировки "Укртрансгаза"

НовостиЭнергетика    06.06.2018 - 10:07
Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)
Фото: газовый вентиль (kmu.gov.ua)

Специалисты ПАО "Волыньгаз" обращают внимание на то, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС

В течение последних недель диспетчеры ПАО "Волыньгаз" проводили тестирование информационной платформы, приобретенной ЧАО "Укртрансгаз". Они направили оператору ГТС предложения, которые позволят настроить полноценный обмен данными между оператором и оператором ГТС ГРС. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Специалисты ПАО "Волыньгаз" провели тестирование информационной платформы суточной балансировки, представленной ЧАО "Укртрансгаз". Представители оператора ГРС направили оператору ГТС предложения по расширению доступов на TSO-IP Platform.

Специалисты ПАО "Волыньгаз" обращают внимание на то, что сейчас часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРС. Не в полном объеме отражаются перетоки газа между компаниями, перечень точек передачи. Ограниченные доступы диспетчеров сужают оперативную картину потребления газа и не позволяют провести полноценное тестирование и подготовку к суточному балансировки.

"На данном этапе наши возможности ограничены в связи с тем, что диспетчеры вносят и обрабатывают информацию только с двух ГРС добывающих компаний - в сек. Марковичи и пгт.Затурцы и по передачах газа из других Патов – "Львовгаз" и "Ровногаз"", - говорит технический директор ПАО "Волыньгаз" Павел Козюк.

В ПАО "Волыньгаз" считают, что решение этих и ряда технических вопросов даст возможность установить полноценный обмен информацией между оператором и оператором ГТС ГРМ. Это сделает возможным запуск полноценного функционирования платформы с 1 августа 2018 года. Кроме ПАО "Волыньгаз", еще 15 операторов ГРС провели тестирование информационной платформы Чао "Укртарнсгаз".

Внедрение суточного балансировки рынка предусмотренное Кодексом газораспределительных систем и запланированное на 1 августа 2018 года. Благодаря ежедневному балансировке потребители смогут закрывать свой баланс каждый день, а не ожидать завершения месяца, как это происходит сейчас. Это упростит обмен информацией участников рынка и обеспечит точный учет заявленного и реально отобранного газа.

ПАО "Винницагаз" провел тестирование платформы суточной балансировки "Укртрансгаза" ПАО "Львовгаз" провел тестирование платформы суточной балансировки "Укртрансгаза"
Теги публикации: Волынь, газ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top