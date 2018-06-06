ПАТ "Волиньгаз" провело тестування платформи добового балансування "Укртрансгазу"

Спеціалісти ПАТ "Волиньгаз" звертають увагу на те, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРМ

Упродовж останніх тижнів диспетчери ПАТ "Волиньгаз" проводили тестування інформаційної платформи, придбаної ПрАТ "Укртрансгаз". Вони направили оператору ГТС пропозиції, які дозволять налаштувати повноцінний обмін даними між оператором ГТС і оператором ГРМ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Фахівці ПАТ "Волиньгаз" провели тестування інформаційної платформи добового балансування, представленої ПрАТ "Укртрансгаз". Представники оператора ГРМ направили оператору ГТС пропозиції щодо розширення доступів на TSO-IP Platform.

Спеціалісти ПАТ "Волиньгаз" звертають увагу на те, що зараз частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРМ. Не в повному обсязі відображаються перетоки газу між компаніями, перелік точок передачі. Обмежені доступи диспетчерів звужують оперативну картину споживання газу і не дозволяють провести повноцінне тестування та підготовку до добового балансування.

"На даному етапі наші можливості обмежені у зв’язку з тим, що диспетчери вносять і обробляють інформацію лише з двох ГРС видобувних компаній - в с. Марковичі та смт.Затурці і по передачах газу з інших ПАТів – "Львівгаз" та "Рівнегаз"", - говорить технічний директор ПАТ "Волиньгаз" Павло Козюк.

У ПАТ "Волиньгаз" вважають, що вирішення цих та низки технічних питань дасть можливість встановити повноцінний обмін інформацією між оператором ГТС і оператором ГРМ. Це зробить можливим запуск повноцінного функціонування платформи з 1 серпня 2018 року. Окрім ПАТ "Волиньгаз", ще 15 операторів ГРМ провели тестування інформаційної платформи ПрАТ "Укртарнсгаз".

Впровадження добового балансування ринку передбачене Кодексом газорозподільних систем і заплановане на 1 серпня 2018 року. Завдяки щоденному балансуванню споживачі зможуть закривати свій баланс кожного дня, а не очікувати завершення місяця, як це відбувається зараз. Це спростить обмін інформацією учасників ринку і забезпечить точний облік заявленого і реально відібраного газу.