ПАО "Волыньгаз" в этом году увеличит убыток почти втрое

Установленный НКРЭКУ тариф на распределение газа не покрывает обоснованных затрат операторов ГРС

За первое полугодие ПАО "Волыньгаз" получило убыток 64,7 млн гривен. Прошлый год компания завершила с убытком в размере 22,4 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаза".

Деятельность по доставке газа потребителям остается убыточной. Установленный НКРЭКУ тариф на распределение газа не покрывает обоснованных затрат операторов ГРС. Самой большой проблемой является разница в стоимости газа для технологических нужд.

"Тарифом, установленным НКРЭКУ для ПАО "Волыньгаз" предусмотрено, что компания будет закупать на рынке газ для производственно-технологических нужд по цене 5900 гривен за тыс. куб. м без НДС. Фактическая цена природного газа в этом году составляет 10634 гривен за тыс. куб. м без НДС", - говорит финансовый директор ПАО "Волыньгаз" Андрей Тимчишак.

Поэтому в действующем тарифе компании ПАО "Волыньгаз" на закупку природного газа для производственно-технологических нужд предусмотрено 158,9 млн гривен. А стоимость закупки этого газа на рынке составляет 285,8 млн гривен. С учетом того, что расходы на приобретение газа для технологических нужд составляют 53,1% от всей тарифной выручки, эта разница в цене стала главной причиной получения убытков.

Продолжают расти другие статьи расходов связанные с деятельностью компании. Например, стоимость дизельного топлива и бензина, необходимого в первую очередь для работы аварийно-диспетчерской службы ПАО "Волыньгаз", а других служб с начала года выросла на 5%, а за прошлый год - более чем на 20%.

Работа ПАО "Волыньгаз" остается убыточной. Только за последние три года компания получила 157,8 млн гривен убытков.

14 июня 2018 НКРЭКУ утвердила Временную методику расчета тарифов на распределение, исходя из объемов распределенного газа. В течение прошлого года ПАО "Волыньгаз" дважды проводило открытые слушания по пересмотру тарифа на услуги распределения газа. Призываем НКРЭКУ утвердить безубыточный тариф и компенсировать понесенные компанией убытки.