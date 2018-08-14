ПАТ "Волиньгаз" цього року збільшить збиток майже втричі
Встановлений НКРЕКП тариф на розподіл газу не покриває обґрунтованих витрат операторів ГРМ
За перше півріччя ПАТ "Волиньгаз" отримало збиток 64,7 млн гривень. Минулий рік компанія також завершила зі збитком - у розмірі 22,4 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба "Волиньгазу".
Діяльність з доставки газу споживачам залишається збитковою. Встановлений НКРЕКП тариф на розподіл газу не покриває обґрунтованих витрат операторів ГРМ. Найбільшою проблемою є різниця в вартості газу для технологічних потреб.
"Тарифом, встановленим НКРЕКП для ПАТ "Волиньгаз" передбачено, що компанія закуповуватиме на ринку газ для виробничо-технологічних потреб за ціною 5900 гривень за тис. куб. м без ПДВ. Фактична ціна природного газу в цьому році становить 10634 гривень за тис. куб. м без ПДВ", - говорить директор фінансовий ПАТ "Волиньгаз" Андрій Тимчишак.
Тому в діючому тарифі компанії ПАТ "Волиньгаз" на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних потреб передбачено 158,9 млн гривень. А вартість закупівлі цього газу на ринку становить 285,8 млн гривень. З урахуванням того, що витрати на придбання газу для технологічних потреб складають 53,1% від всієї тарифної виручки, ця різниця в ціні стала головною причиною отримання збитків.
Продовжують зростати інші статті витрат пов’язані з діяльністю компанії. Наприклад, вартість дизельного пального та бензину, необхідного в першу чергу для роботи аварійно-диспетчерської служби ПАТ "Волиньгаз", а інших служб з початку року зросла на 5%, а за минулий рік - більше ніж на 20%.
Робота ПАТ "Волиньгаз" залишається збитковою. Тільки за останні три роки компанія отримала 157,8 млн гривень збитків.
14 червня 2018 НКРЕКП затвердила Тимчасову методику розрахунку тарифів на розподіл, виходячи з обсягів розподіленого газу. Впродовж минулого року ПАТ "Волиньгаз" двічі проводило відкриті слухання щодо перегляду тарифу на послуги розподілу газу. Закликаємо НКРЕКП затвердити беззбитковий тариф і компенсувати понесені компанією збитки.