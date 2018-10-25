ПАО "Волыньгаз": более 60% должников выплачивают долг после отключения

Иллюстративное фото (УНИАН)

В Волынской области ежедневно от газа отключают в среднем 20-30 должников

В єтом году работники домовой и аварийно-диспетчерской службы ПАО “Волыньгаз” отключили от газоснабжения более 2500 потребителей. За последние два месяца количество отключений выросло на 14%, без природного газа остались 1500 абонентов. Об этом сообщает пресс-служба "Волыньгаз".

Больше всего должников, которых отключили из-за долгов за природный газ, проживает в областном центре Волыни - Луцке и Луцком районе - 32% (800 абонентов), Владимир-Волынском районе - 27% (647) и Нововолынске - 15% (360 потребителей).

"Основные причины отключений газа в домах волынян - задолженность за использованный газ или возникновения аварийных ситуаций: утечки газа или самовольное установление незарегистрированных газовых приборов", - начальник отдела балансировки ПАО “Волыньгаз” Олег Вінцюк.

На Волыни ежедневно от газа отключают в среднем 20-30 злостных должников. Для восстановления газоснабжения необходимо погасить не только долг, но и возместить расходы по восстановлению газоснабжения. Его размер зависит от количества газовых приборов в доме и составляет около 700 - 800 гривен. На восстановление газоснабжения компании предоставляется в сельской местности 5 дней, а в городе - за 2 дня.