ПАТ "Волиньгаз": більше 60% боржників сплачують борг після відключення

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Волинській області щодня від газу відключають в середньому 20-30 боржників

Цього року працівники будинкової та аварійно-диспетчерської служби ПАТ “Волиньгаз” відключили від газопостачання більше 2500 споживачів. За останні два місяці кількість від’єднань зросла на 14%, без природного газу залишилось 1500 абонентів. Про це повідомляє прес-служба "Волиньгаз".

Найбільше боржників, яких відключили через борги за природний газ, проживає в обласному центрі Волині - Луцьку та Луцькому районі - 32% (800 абонентів), Володимир-Волинському районі - 27% (647) та Нововолинську - 15% (360 споживачів).

"Основні причини відключень газу в домівках волинян - заборгованість за використаний газ або виникнення аварійних ситуацій: витоки газу чи самовільне встановлення незареєстрованих газових приладів", - начальник відділу балансування ПАТ “Волиньгаз” Олег Вінцюк.

На Волині щодня від газу відключають в середньому 20-30 злісних боржників. Для відновлення газопостачання необхідно погасити не лише борг, а й відшкодувати витрати за відновлення газопостачання. Його розмір залежить від кількості газових приладів у домі і становить близько 700- 800 гривень. На відновлення газопостачання компанії надається у сільській місцевості 5 днів, а в місті - за 2 дні.