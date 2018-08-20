ПАО "Тысменицагаз" готово к переходу на суточную балансировку газа

Использовать персональные газовые коды ПАО "Тысменицагаз" начало с 2015 года

Оператор ГТС "Укртрансгаз" публично обвинил ПАО "Тысменицагаз" в предоставлении некорректной информации, касающейся EIC-кодов потребителей газа. Об этом сообщает пресс-служба "Тысменицагаза".

Информацию о EIC-коды газораспределительная компания уже десять месяцев подряд формирует на основе новой информационной платформы и оперативно передает актуальную информацию АО "Укртрансгаз". В пресс-служба отмечают, что на каждое такое сообщение получает письмо-подтверждение "Файл обработано, ошибок не найдено". Поэтому обвинения со стороны "Укртрансгаза" специалисты "Тысменицагаз" считают попыткой оператора ГТС снять с себя ответственность за несвоевременный переход на суточную балансировку.

Использовать персональные газовые коды ПАО "Тысменицагаз" начало с 2015 года, в рамках реформирования газового рынка Украины. EIC-код (Energy Identification Code) - это код по которому все участники рынка могут идентифицировать потребителя газа, его параметры и точки коммерческого учета. На базе этих данных Оператор ГТС создает информационную платформу для обмена данными по объемам потребления газа между участниками рынка.

"Тысменицагаз" регулярно передает оператору ГТС базу данных EIC-кодов всех потребителей и точек коммерческого учета. Кодирование происходит в автоматическом режиме на основе информационной платформы. В частности, после присвоения кода новому потребителю, газораспределительная компания вносит его в собственную базу данных и передает эти данные в течение пяти рабочих дней "Укртрансгазу". В общем ПАО "Тысменицагаз" присвоило 19 тыс. потребителям персональные газовые коды и передало информацию оператору ГТС.

"Публичные замечания "Укртрансгаза" по техническому вопрос, как несовпадение цифровой подписи с подписью руководителя, возникшие в связи с изменением руководящего состава, считаем попыткой оператора ГТC переложить на нас ответственность за несвоевременный переход на суточную балансировку. Ведь ежемесячно после передачи данных мы получали письмо "Файл обработано, ошибок не найдено", - рассказывает коммерческий директор ПАО "Тысменицагаз" Виктор Кедык.

Публичные замечания возникли после проверки госрегуляором "Уктрансгаз" и наложения на него штрафа в связи со срывом введение суточной балансировки с 1 августа 2018 года.

В свою очередь, ПАО "Тысменицагаз" полностью готово к внедрению суточной балансировки газа, как того требует Кодекс газораспределительных систем. Благодаря ежедневному балансировке потребители смогут закрывать свой баланс каждый день, а не ожидать завершения месяца, как это происходит сейчас. Это упростит обмен информацией участников рынка и обеспечит точный учет заявленного и реально отобранного газа.