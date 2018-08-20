ПАТ "Тисменицягаз" готове до переходу на добове балансування газу

Використовувати персональні газові коди ПАТ "Тисменицягаз" розпочало із 2015 року

Оператор ГТС "Укртрансгаз" публічно звинуватив ПАТ "Тисменицягаз" в наданні некоректної інформації, яка стосується EIC-кодів споживачів газу. Про це повідомляє прес-служба "Тисменицягазу".

Інформацію про EIC-коди газорозподільна компанія уже десять місяців поспіль формує на основі нової інформаційної платформи та оперативно передає актуальну інформацію АТ "Укртрансгаз". В прес-службі зазначають, що на кожне таке повідомлення отримує лист-підвердження "Файл оброблено, помилок не знайдено". Тому звинувачення з боку "Укртрансгазу" фахівці "Тисменицягаз" вважають спробою оператора ГТС зняти з себе відповідальність за невчасний перехід на добове балансування.

Використовувати персональні газові коди ПАТ "Тисменицягаз" розпочало із 2015 року, в рамках реформування газового ринку України. ЕІС-код (Energy Identification Code) - це код за яким всі учасники ринку можуть ідентифікувати споживача газу, його параметри та точки комерційного обліку. На базі цих даних Оператор ГТС створює інформаційну платформу для обміну даними щодо обсягів споживання газу між учасниками ринку.

"Тисменицягаз" регулярно передає оператору ГТС базу даних EIC-кодів всіх споживачів та точок комерційного обліку. Кодування відбувається в автоматичному режимі на основі інформаційної платформи. Зокрема, після присвоєння коду новому споживачеві, газорозподільна компанія вносить його у власну базу даних та передає ці дані протягом п’яти робочих днів "Укртрансгазу". Загалом ПАТ "Тисменицягаз" присвоїло 19 тис. споживачам персональні газові коди та передало інформацію оператору ГТС.

"Публічні зауваження "Укртрансгазу" щодо технічного питання , як неспівпадіння цифрового підпису з підписом керівника, які виникли у зв’язку із зміною керівного складу, вважаємо спробою оператора ГТC перекласти на нас відповідальність за невчасний перехід на добове балансування. Адже щомісячно після передачі даних ми отримували лист "Файл оброблено, помилок не знайдено", – розповідає комерційний директор ПАТ "Тисменицягаз" Віктор Кедик.

Публічні зауваження виникли після перевірки держрегуляором "Уктрансгазу" та накладання на нього штрафу у зв’язку зі зривом запровадження добового балансування з 1 серпня 2018 року.

В свою чергу, ПАТ "Тисменицягаз" повністю готове до впровадження добового балансування газу, як того вимагає Кодекс газорозподільних систем. Завдяки щоденному балансуванню споживачі зможуть закривати свій баланс кожного дня, а не очікувати завершення місяця, як це відбувається зараз. Це спростить обмін інформацією учасників ринку і забезпечить точний облік заявленого і реально відібраного газу.