ПАО "Ивано-Франковскгаз" провело тестирование платформы суточной балансировки "Укртрансгаза"

В общем, тестирование информационной платформы ЗАО "Укртарнсгаз" провели 16 операторов ГРМ

Специалисты ПАО "Ивано-Франковскгаз" завершили тестирование информационной платформы, представленной ЗАО "Укртрансгаз". Данная платформа является этапом перевода на суточную балансировку всего рынка газа Украины. Об этом сообщает пресс-служба "Ивано-Франковскгаз".

Тестирование информационной платформы, представленной ЗАО "Укртрансгаз" происходило в течение четырех недель. Свои предложения диспетчера "Ивано-Франковскгаза" уже направили оператору ГТС и НКРЭКУ.

В процессе тестирования, специалисты ПАО "Ивано-Франковскгаз" обнаружили, что часть информации недоступна для просмотра диспетчерами операторов ГРМ. Не в полном объеме отражаются перетоки газа между компаниями, в частности оператор ГРМ имеет возможность видеть и контролировать объемы газа только на тех точках, где узел учета газа находится на его балансе. Ограниченные доступы диспетчеров сужают оперативную картину потребления газа и не позволяют провести полноценное тестирование и подготовку к суточной балансировке.

В общем, тестирование информационной платформы ЗАО "Укртарнсгаз" провели 16 операторов ГРМ. Совместные тестирования и решения технических вопросов "Укртрансгазом" даст возможность установить полноценный обмен информацией между оператором ГТС и оператором ГРМ.

"Суточные балансировки осуществляется с учетом показателей потребления всех поставщиков и потребителей газа. Сейчас идет переходный период: адаптация рынка к новым условиям и тестирование информационной системы, - говорит коммерческий директор ПАО "Ивано-Франковскгаз" Виктор Кедык. - Для запуска платформы в определенный срок, мы фиксируем замечания по некорректной работе программного комплекса и направляем оператору ГТС для их своевременного устранения".

Внедрение суточной балансировки рынка предусмотрено Кодексом газораспределительных систем и запланировано на 1 августа 2018 года. Суточная балансировка будет способствовать прозрачности национального газового рынка и платежной дисциплины участников, она позволит потребителям газа оперативно менять контрагентов и интегрироваться с рынками стран Евросоюза.

Благодаря ежедневной балансировке потребители смогут закрывать свой баланс каждый день, а не ожидать завершения месяца, как это происходит сейчас. Это упростит обмен информацией участников рынка и обеспечит точный учет заявленного и реально отобранного газа.