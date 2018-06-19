ПАТ "Івано-Франківськгаз" провело тестування платформи добового балансування "Укртрансгазу"

Загалом, тестування інформаційної платформи ПрАТ "Укртарнсгаз" провели 16 операторів ГРМ

Фахівці ПАТ "Івано-Франківськгаз" завершили тестування інформаційної платформи, представленої ПрАТ "Укртрансгаз". Дана платформа є етапом переведення на добове балансування всього ринку газу України. Про це повідомляє прес-служба "Івано-Франківськгаз".

Тестування інформаційної платформи, представленої ПрАТ "Укртрансгаз" відбувалося протягом чотирьох тижнів. Свої пропозиції диспетчери "Івано-Франківськгазу" уже направили оператору ГТС та НКРЕКП.

В процесі тестування, спеціалісти ПАТ "Івано-Франківськгаз" виявили, що частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами операторів ГРМ. Не в повному обсязі відображаються перетоки газу між компаніями, зокрема оператор ГРМ має можливість бачити та контролювати обсяги газу лише на тих точках, де вузол обліку газу знаходиться на його балансі. Обмежені доступи диспетчерів звужують оперативну картину споживання газу і не дозволяють провести повноцінне тестування та підготовку до добового балансування.

Загалом, тестування інформаційної платформи ПрАТ "Укртарнсгаз" провели 16 операторів ГРМ. Спільні тестування та вирішення технічних питань "Укртрансгазом" дасть можливість встановити повноцінний обмін інформацією між оператором ГТС і оператором ГРМ.

"Добове балансування здійснюється з урахування показників споживання усіх постачальників та споживачів газу. Наразі триває перехідний період: адаптація ринку до нових умов та тестування інформаційної системи, - говорить комерційний директор ПАТ "Івано-Франківськгаз" Віктор Кедик. - Для запуску платформи у визначений термін, ми фіксуємо зауваження щодо некоректної роботи програмного комплексу та направляємо оператору ГТС задля їх вчасного усунення".

Впровадження добового балансування ринку передбачене Кодексом газорозподільних систем і заплановане на 1 серпня 2018 року. Добове балансування сприятиме прозорості національного газового ринку і платіжної дисципліни його учасників, воно дозволить споживачам газу оперативно змінювати контрагентів і інтегруватися з ринками країн Євросоюзу.

Завдяки щоденному балансуванню споживачі зможуть закривати свій баланс кожного дня, а не очікувати завершення місяця, як це відбувається зараз. Це спростить обмін інформацією учасників ринку і забезпечить точний облік заявленого і реально відібраного газу.