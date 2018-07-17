ПАО "Днепрогаз" выполнит комплексную диагностику более 1 тыс. км газопроводов

В 2017 году при обследовании около 1,6 тыс. км газопроводов было выявлено 221 повреждения изоляции

В 2018 году специалисты ПАО "Днепрогаз" планируют выполнить комплексно-приборное обследование (КПО) около 1064 км газопроводов. С начала года специалистами службы КПО продиагностировано свыше 451 км газопроводов, на которых выявлено 74 опасных участка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

При обследовании более 451 км газовых сетей Днепра и Днепровского района специалисты службы КПО и диагностики газопроводов обнаружили 74 повреждения изоляционного покрытия газопроводов и 11 утечек газа. Главная задача специалистов данного подразделения заключается в проведении проверок технического состояния газопроводов, которые выполняются с определенной периодичностью, и позволяет существенно сократить потери природного газа и обеспечить его безаварийный и бесперебойный распределение для клиентов ПАО "Днепрогаз".

"Важно понимать, что даже несущественные повреждения газовых сетей не только приводят к потерям природного газа, но и могут повлечь возникновение аварийных ситуаций, - рассказывает технический директор "Днепрогаза" Юрий Безпрозваный. – Для своевременного обнаружения утечек газа специалисты предприятия оснащены лазерным течошукачем, газоіндикаторами, оборудованием для контроля состояния изолирующего покрытия газопроводов без разрытия грунта и другими современными приборами".

В связи с подготовкой к отопительному сезону 2018-2019 гг. в течение мая-ноября текущего года специалисты службы КПО обследуют почти 876 км газовых сетей, что составляет 16% от общей протяженности газораспределительной системы Днепра и Днепровского района.

Подземные газопроводы, которые эксплуатируются свыше 25 лет, следует проверять каждые 3 года. Газовые сети в возрасте свыше 40 лет, которых на балансе компании около 1,5 тыс. км, подлежат проверке ежегодно. При обнаружении проблемного участка специалисты службы КПО передают заявку в аварийно-диспетчерскую службу, которые выполняют земляные работы и устраняют повреждения. В отличие от надземных подземные газопроводы сохраняются лучше, ведь более защищены от влияния внешней среды, однако требуют более тщательного надзора за их техническим состоянием.

В 2017 году при обследовании около 1,6 тыс. км газопроводов было выявлено 221 повреждения изоляции. Всего на территории лицензионной деятельности ПАО "Днепрогаз" эксплуатируется около 3 тыс. км подземных стальных газопроводов, что составляет 55% от общей протяженности газопроводов города.