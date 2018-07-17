ПАТ "Дніпрогаз" виконає комплексну діагностику понад 1 тис. км газопроводів

У 2017 році при обстеженні близько 1,6 тис. км газопроводів було виявлено 221 ушкодження ізоляції

У 2018 році спеціалісти ПАТ "Дніпрогаз" планують виконати комплексно-приладове обстеження (КПО) близько 1064 км газопроводів. З початку року спеціалістами служби КПО продіагностовано понад 451 км газопроводів, на яких виявлено 74 небезпечних ділянки. Про це повідомляє прес-служба компанії.

При обстеженні понад 451 км газових мереж Дніпра та Дніпровського району фахівці служби КПО та діагностики газопроводів виявили 74 пошкодження ізоляційного покриття газопроводів та 11 витоків газу. Головне завдання фахівців даного підрозділу полягає у проведенні перевірок технічного стану газопроводів, які виконуються із визначеною періодичністю, та дозволяє суттєво скоротити втрати природного газу та забезпечити його безаварійний та безперебійний розподіл для клієнтів ПАТ "Дніпрогаз".

"Важливо розуміти, що навіть несуттєві пошкодження газових мереж не тільки призводять до втрат природного газу, але й можуть спричинити виникнення аварійних ситуацій, - розповідає технічний директор "Дніпрогазу" Юрій Безпрозваний. – Для своєчасного виявлення витоків газу фахівці підприємства оснащені лазерним течошукачем, газоіндикаторами, обладнанням для контролю стану ізолюючого покриття газопроводів без розриття ґрунту та іншими сучасними приладами".

У зв’язку з підготовкою до опалювального сезону 2018-2019 рр. протягом травня-листопада поточного року фахівці служби КПО обстежать майже 876 км газових мереж, що складає 16% від загальної протяжності газорозподільної системи Дніпра та Дніпровського району.

Підземні газопроводи, що експлуатуються понад 25 років, слід перевіряти кожні 3 роки. Газові мережі віком понад 40 років, яких на балансі компанії близько 1,5 тис. км, підлягають перевірці щороку. При виявленні проблемної ділянки фахівці служби КПО передають заявку до аварійно-диспетчерської служби, які виконують земляні роботи та усувають пошкодження. На відміну від надземних підземні газопроводи зберігаються краще, адже більш захищені від впливу зовнішнього середовища, однак потребують більш ретельного нагляду за їх технічним станом.

У 2017 році при обстеженні близько 1,6 тис. км газопроводів було виявлено 221 ушкодження ізоляції. Всього на території ліцензійної діяльності ПАТ "Дніпрогаз" експлуатується близько 3 тис. км підземних сталевих газопроводів, що складає 55% від загальної протяжності газогонів міста.