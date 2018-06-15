ПАО "Черновцыгаз" проводит тестирование платформы суточной балансировки "Укртрансгаза"

Специалисты компании обратили внимание, что указанные перетоки газа между смежными Операторами отображаются не в полном объеме

С начала июня текущего года диспетчеры ПАО "Черновцыгаз" проводили тестирование информационной платформы, приобретенной ЧАО "Укртрансгаз". По результатам тестирования, газовики с 16 газораспределительных компаний Украины направили ряд предложения оператору ГТС, которые позволят настроить полноценный обмен данными. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Внедрение суточной балансировки рынка предусмотрено Кодексом газораспределительных систем и запланированное на 1 августа 2018 года. Благодаря ежедневной балансировке потребители смогут закрывать свой баланс ежедневно, а не ожидать завершения месяца, как это происходит сейчас. Это упростит обмен информацией участников рынка и обеспечит точный учет заявленного и реально отобранного природного газа.

В течение нескольких недель специалисты "Черновцыгаза" осуществляли тестирование информационной платформы суточной балансировки, представленной ЧАО "Укртрансгаз". По результатам тестирования оператору ГТС (ЧАО "Укртрансгаз") направлены предложения по расширению доступов на TSO-IP Platform.

Специалисты компании обратили внимание, что указанные перетоки газа между смежными Операторами отображаются не в полном объеме. Также значительная часть информации доступна для просмотра диспетчерами газораспределительной компании, что не позволяет в полном объеме провести полноценное тестирование.

"Суточная балансировка осуществляется с учетом показателей потребления поставщиков и потребителей газа. В тестовом фунуционале платформы мы обнаружили определенные недостатки. Все замечания по некорректной работе были зафиксированы и направлены оператору ГТС для устранения. После чего мы продолжим тестирование информационной системы", - говорит технический директор ПАО "Черновцыгаз" Дмитрий Кривко.

В "Черновцыгаз" считают, что решение этих и ряда технических вопросов даст возможность установить полноценный обмен информацией между оператором ГТС и газораспределительными компаниями. Это сделает возможным запуск полноценного функционирования платформы уже с 1 августа 2018 года. Кроме ПАО "Черновцыгаз", тестирование информационной платформы ЧАО "Укртарнсгаз" провели еще 15 операторов ГРС.