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Інтерв'ю

ПАТ "Чернівцігаз" проводить тестування платформи добового балансування "Укртрансгазу"

НовиниЕнергетика    15.06.2018 - 18:30
Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)
Фото: газовий вентиль (kmu.gov.ua)

Спеціалісти компанії звернули увагу, що зазначені перетоки газу між суміжними Операторами відображаються не в повному обсязі

З початку червня поточного року диспетчери ПАТ "Чернівцігаз" проводили тестування інформаційної платформи, придбаної ПрАТ "Укртрансгаз". За результатами тестування,  газовики із 16 газорозподільних компаній України направили ряд пропозиції оператору ГТС, які дозволять налаштувати повноцінний обмін даними. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Впровадження добового балансування ринку передбачене Кодексом газорозподільних систем і заплановане на 1 серпня 2018 року. Завдяки щоденному балансуванню споживачі зможуть закривати свій баланс щодня, а не очікувати завершення місяця, як це відбувається зараз. Це спростить обмін інформацією учасників ринку і забезпечить точний облік заявленого і реально відібраного природного газу.

Протягом кількох тижнів фахівці "Чернівцігазу" здійснювали тестування інформаційної платформи добового балансування, представленої ПрАТ "Укртрансгаз". За результатами тестування оператору ГТС (ПрАТ "Укртрансгаз") направлено пропозиції щодо розширення доступів на TSO-IP Platform.

Спеціалісти компанії звернули увагу, що зазначені перетоки газу між суміжними Операторами відображаються не в повному обсязі. Також значна частина інформації недоступна для перегляду диспетчерами газорозподільної компанії, що не дозволяє в повному обсязі провести повноцінне тестування.

"Добове балансування здійснюється з урахування показників споживання усіх постачальників та споживачів газу. У тестовому функціоналі платформи ми виявили певні недоліки. Всі зауваження щодо некоректної роботи були зафіксовані та направлені оператору ГТС для усунення. Після чого ми продовжимо тестування інформаційної системи", - говорить технічний директор ПАТ "Чернівцігаз" Дмитро Кривко.

В "Чернівцігаз" вважають, що вирішення цих та низки технічних питань дасть можливість встановити повноцінний обмін інформацією між оператором ГТС та газорозподільними компаніями. Це зробить можливим запуск повноцінного функціонування платформи вже з 1 серпня 2018 року. Окрім ПАТ "Чернівцігаз", тестування інформаційної платформи ПрАТ "Укртарнсгаз" провели ще 15 операторів ГРМ.

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Теги публікації: Чернівці, газ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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