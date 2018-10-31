ПАО "Черновцыгаз" комплексно подготовилось к отопительному сезону

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Специалисты "Черновцыгазf" провели приборное обследование 862 км газовых сетей

В период с мая по сентябрь ПАО "Черновцыгаз" осуществляло комплекс работ для стабильной работы газораспределительной системы в зимний период, а именно обеспечение безаварийной доставки природного газа свыше 230 тыс. семей и более 3 тыс. предприятий, учреждений и организаций Черновицкой области. Сотрудниками компании проведено обследование 98,2% сетей и 89% газорегуляторных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба "Черновцыгаз".

Ключевыми направлениями нынешней подготовки к отопительному сезону стали капитальные и текущие ремонты газовых сооружений, станций катодной защиты, обследование газовых сетей на наличие повреждений и утечек.

В рамках подготовки к работе в осенне-зимний период, специалисты ПАО "Черновцыгаз" провели приборное обследование 862 км газовых сетей. Также выполнено 1070 регулировок режимов работы на станциях катодной защиты, которые обеспечивают защиту газовых сетей от коррозии. Осуществлено 1,7 тыс. технических обслуживаний и текущий ремонт на 527 газорегуляторных сооружениях. Замена устаревшего запорно-регулирующего оборудования на современное обеспечит поддержание давления в газовых сетях в период наступления холодов. В этом году, кроме перечисленных выше мероприятий, техническим осмотром охвачено 4,9 км сетей в области, проходящие через водные преграды.

"В осенне-зимний период система газоснабжения испытывает максимальную нагрузку. Поэтому мы, каждый год, как только завершается отопительный сезон, начинаем работать на перспективу, то есть осуществляем замену и ремонты оборудования, создаем аварийный запас. Ведь наша основная задача – обеспечить безаварийную и бесперебойную доставку голубого топлива потребителям области", - рассказывает технический директор ПАО "Черновцыгаз" Дмитрий Кривко.

ПАО "Черновцыгаз" также разработало меры экстренного реагирования во время непредвиденных ситуаций и сложных погодных условий. Среди которых, усиления работы аварийной службы дополнительной техникой и специалистами для оперативной ликвидации аварий и организация круглосуточного дежурства на газорегуляторных пунктах.