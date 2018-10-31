ПАТ "Чернівцігаз" комплексно підготувалось до опалювального сезону

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Фахівці "Чернівцігазe" провели приладове обстеження 862 км газових мереж

В період з травня по вересень ПАТ "Чернівцігаз" здійснювало комплекс робіт для сталої роботи газорозподільної системи у зимовий період, а саме забезпечення безаварійної доставки природного газу понад 230 тис. сімей та більше як 3 тис. підприємств, установ та організацій Чернівецької області. Працівниками компанії проведено обстеження 98,2% мереж та 89% газорегуляторних пунктів. Про це повідомляє прес-служба "Чернівцігаз".

Ключовими напрямками цьогорічної підготовки до опалювального сезону стали капітальні та поточні ремонти газових споруд, станцій катодного захисту, обстеження газових мереж на наявність пошкоджень та витоків.

В межах підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, фахівці ПАТ "Чернівцігаз" провели приладове обстеження 862 км газових мереж. Також виконано 1070 регулювань режимів роботи на станціях катодного захисту, які забезпечують захист газових мереж від корозії. Здійснено 1,7 тис. технічних обслуговувань та поточний ремонт на 527 газорегуляторних спорудах. Заміна застарілого запірно-регулюючого обладнання на сучасне забезпечить підтримку тиску в газових мережах в період настання холодів. Цьогоріч, окрім перелічених вище заходів, технічним оглядом охоплено 4,9 км мереж в області, що проходять через водні перепони.

"В осінньо-зимовий період система газопостачання відчуває максимальне навантаження. Тому ми, щороку, як тільки завершується опалювальний сезон, починаємо працювати на перспективу, тобто здійснюємо заміну та ремонти устаткування, створюємо аварійний запас. Адже наше основне завдання – забезпечити безаварійну та безперебійну доставку блакитного палива споживачам області", - розповідає технічний директор ПАТ "Чернівцігаз" Дмитро Кривко.

ПАТ "Чернівцігаз" також розробило заходи екстреного реагування під час непередбачуваних ситуацій та складних погодних умов. Серед яких, підсилення роботи аварійної служби додатковою технікою та фахівцями для оперативної ліквідації аварій та організація цілодобового чергування на газорегуляторних пунктах.