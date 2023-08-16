"Панування" у Чорному морі не буде. У ВМС зробили заяву після провокації Росії із судном

За його словами, всі обставини інциденту щодо провокативних дій Росії щодо турецького суховантажу "Сукру Окан", який прямував в порт Ізмаїла 13 серпня, досі з'ясовуються. Він підкреслив, що вірити заявам Міноборони РФ не можна.

Так, МЗС України, як і партнери нашої держави, вже зробили відповідні заяви. З огляду на це, Плетенчук зазначив, що світ має зробити висновки.

Речник зазначив, що ця подія відбувалася поза морською економічною зоною України. Проте це так само впливає на наш експорт.

"Тому певна реакція буде і надалі. І це черговий акт з боку росіян, яким вони намагаються довести своє примарне "панування" в акваторії Чорного моря. Проте ВМС України продовжують робити свою справу. Тож цього "панування" не буде", - підкреслив Плетенчук.

Окрім цього, він наголосив, що з точки зору Конвенції ООН з морського права дії Росії є суцільним порушенням.

Так, країна-агресор не оголошувала ніяких операцій. До того ж, вона не має на це мандату.

"Вони себе вирішили призначити якимись "жандармами Чорного моря". Але знаєте, що жандарм неупереджений, а тут виключно є зона інтересів РФ. І вони в такий спосіб намагаються просувати свої геополітичні інтереси на весь чорноморський простір", - додав він.

Провокація Росії

13 серпня Міноборони Росії заявило, що зупинило у Чорному морі іноземне судно, яке йшло у порт Ізмаїла в Одеській області.

При цьому InformNapalm повідомило, що моряки судна "Сукра Окан" не підкорилися вимогам окупантів застопорити хід, а просто тимчасово змінили курс у напрямку берега, територіальних вод Туреччини.

Додамо, що Україна вже засудила такі провокації країни-агресора.

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