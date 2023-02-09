"Пантера" повертається. Який ще танк хоче Україна і в чому відмінності від наявних у НАТО

Український інтерес

Інформацію про переговори озвучив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер. І якщо вони завершаться успішно, то Україна може стати першим у світі покупцем Panther KF51. Звісно, за умови, що німецький уряд схвалить їхній експорт. Але, як показав досвід з Leopard 2, можна обережно припустити, що це не має бути проблемою.

"Ми ведемо переговори з Києвом щодо експорту Panther", - зазначив Паппергер в інтерв'ю Handelsblatt.

За його словами, мова може йти про поставки вже через 15-18 місяців із заводів у Німеччині та Угорщині. А після війни Rheinmetall міг би побудувати танковий завод і на території України.

Зараз важливо зафіксувати, що на сьогодні існує лише кілька прототипів Panther KF51. А переговори йдуть не про передачу, а про закупівлю. І хоча Rheinmetall не розкриває вартість та можливу кількість, такий контракт точно буде не з дешевих.

Що відомо про танки Panther

Це новий німецький танк наступного покоління, вперше представлений на виставці Eurosatory 2022 у Франції. Важка машина побудована на шасі основного бойового танка Leopard 2 і вважається його наступником. Зовні нагадує Leopard 2A5, але це різні танки.

Прототип дуже відрізняється від класичних моделей, які стоять на озброєнні країн НАТО, і розрахований на впровадження нових технологій та рішень. Сам виробник називає його революційним продуктом для боїв майбутнього і наголошує на нових стандартах у всіх сферах - летальності, захисті, розвідці, мережевій взаємодії та мобільності.

І на папері характеристики виглядають дуже привабливо.

Головні відмінності від інших основних танків НАТО

Тотальна діджиталізація

У своїй презентації Rheinmetall особливо наголошував на повній цифровізації танків Panther KF51 з перспективою інтеграції штучного інтелекту.

Передбачається, що деякі варіанти Panther KF51 зможуть безпосередньо взаємодіяти з дронами та роботизованими наземними транспортними засобами, а також бути повністю дистанційно керованими або автономними.

Як підкреслюють у Rheinmetall, "Пантера" може підключатися до розвідувальних підрозділів для підвищення ситуаційної обізнаності та безпосередньо обмінюватися даними з іншою технікою.

Фото: танки Panther KF51 побудовані з акцентом на діджиталізацію (GettyImages)

Основне озброєння

На танках Panther KF51 встановлено новітню 130-мм гармату, яка більше за 120-мм гармати звичайних для Abrams, Leopard 2 і Challenger 2. Збільшення діаметра ствола дозволить застосовувати більш ефективні боєприпаси, у тому числі керовані та програмовані снаряди та ракети.

Зброя отримала автомат зарядки, тому в екіпажі немає стандартної посади заряджальника. Щодо скорострільності, то конкретних цифр немає. Заявлено лише про збільшення порівняно з Rh-120 на Abrams та Leopard 2, де скорострільність становить від 10 до 12 пострілів на хвилину.

Згідно з заявленими показниками нова гармата має бути на 50% ефективнішою і мати набагато більшу дальність стрільби. І здатна стріляти як снарядами з кінетичною енергією, так і програмованими боєприпасами повітряного підриву.

Допоміжне озброєння - спарений з гарматою кулемет 12,7 мм і бойовий модуль з 7,62 мм кулеметом на башті. Передбачається, що останній допоможе вирішити питання захисту від дронів.

Також присутні протитанкові ракети, що самонаводяться, наприклад, FGM-148 Javelin.

Власні бойові дрони

На відміну від інших танків Panther KF51 має власні дрони-камікадзе. У його башті встановлено чотири стартові контейнери для ізраїльських баражуючих боєприпасів HERO 120 від UVision.

Ці дрони вагою 12,5 кг можуть перебувати в повітрі протягом 60 хвилин і вражати цілі на відстані 40 км. Вони призначені знищення танків противника великих дистанціях.

Захист

Новий танк оснащений сучасною системою, яка поєднує реактивні, активні та пасивні елементи. "Пантера" має сенсорну систему виявлення загроз, яка відрізняє типи боєприпасів, що загрожують танку, та активує відповідний захист.

Крім того, вона має протимінний захист і традиційну композитну броню. Також встановлена 40-мм протидимна система Rosy, здатна ставити як великогабаритні, так і динамічні завіси диму.

Поряд із цим є Top Attack Protection System (TAPS), що захищає вразливу верхню частину башти танка від вертикальних загроз, і повноцінна система захисту від кіберзагроз.

Фото: танки Panther KF51 більш маневрені та скорострільні за своїх попередників (rheinmetall-defence.com)

Маса та габарити

За заявами Rheinmetall, маса становитиме 59 тонн, і це є суттєвим кроком до "схуднення" порівняно з 62 тоннами у Leopard 2A6, які отримає Україна.

З урахуванням того, що ходова частина не змінилася в порівнянні з попередником, то ходові властивості мають бути на вищому рівні. Максимальна дальність пробігу - 500 кілометрів. Танк також відповідає профілю AMovP-4L НАТО, тобто здатний пересуватися дорогами, мостами та тунелями, недоступними для великих машин.

Екіпаж

Порівняно з Leopard 2 розташування відділень Panther KF51 не змінилося. З впровадженням автоматичної зарядки екіпаж скоротили до трьох осіб (зі стандартних чотирьох) до командира, навідника та водія, але також є додаткове місце.

Цифрова архітектура влаштована так, що управління датчиками та зброєю може миттєво передаватись між членами екіпажу. Кожна станція оператора може переймати завдання та ролі в інших, зберігаючи при цьому повну функціональність.

Завдяки панорамному оптичному датчику SEOSS та основному пристрою бойового прицілювання EMES командир та навідник можуть спостерігати та вражати цілі незалежно один від одного вдень та вночі. І стабілізована денна та ІЧ-оптика із вбудованим лазерним далекоміром доступна обом.

Крім того, через дисплей у бойовому відділенні екіпаж має цілодобовий огляд на 360 градусів.

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Підсумовуючи, вже зараз можна говорити про те, що Panther KF51 має найпотужнішу гармату у світі, міцну броню та десяток безпілотників. У порівнянні з основними бойовими танками НАТО він більш маневрений і скорострільний, здатний діставати дронами-камікадзе набагато більше броньованої техніки противника.

Схоже, німецька армія робить на нього вагому ставку. Про це говорить і назва, співзвучна з PzKpfw V Panther, який під час Другої світової війни застосовувався на всіх європейських театрах воєнних дій і був знаковим для німецького та світового танкобудування.

Говорити про його перспективи на фронтах російсько-української війни поки що зарано. Оскільки на відміну від нього Abrams, Leopard 2 та Challenger 2 мають солідний бойовий досвід. Але водночас Україна вже довела, що здатна ефективно застосовувати новітні озброєння. Чого лише варта система протиповітряної оборони IRIS-T, яка збиває цілі із результатом близьким до 100%.