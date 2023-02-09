"Пантера" возвращается. Какой еще танк хочет Украина и в чем отличия от имеющихся в НАТО

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall ведет переговоры о поставках новейших танков Panther KF51 в Украину. Их называют мощнейшими в мире, хотя на сегодня не произведено ни единого серийного образца.
О том, что известно о немецкой "Пантере" и чем она отличается от основных боевых танков НАТО, в материале РБК-Украина.
Информацию о переговорах озвучил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер. И если они завершатся успешно, то Украина может стать первым в мире покупателем Panther KF51. Конечно, при условии, что немецкое правительство одобрит их экспорт. Но как показал опыт с Leopard 2 можно осторожно предположить, что это не должно быть проблемой.
"Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther", - отметил Паппергер в интервью Handelsblatt.
По его словам, речь может идти о поставках уже через 15-18 месяцев с заводов в Германии и Венгрии. А после войны Rheinmetall мог бы построить танковый завод и на территории Украины.
Сейчас важно зафиксировать, что на сегодня существует лишь несколько прототипов Panther KF51. А переговоры идут не о передаче, а о закупке. И хотя Rheinmetall не раскрывает стоимость и возможное количество, такой контракт точно будет не из дешевых.
Это новейший немецкий танк следующего поколения, впервые представленный на выставке Eurosatory 2022 во Франции. Тяжелая машина построена на шасси основного боевого танка Leopard 2 и считается его преемником. Внешне похож на Leopard 2A5, но это разные танки.
Прототип сильно отличается от классических моделей, которые стоят на вооружении стран НАТО, и рассчитан на внедрение новых технологий и решений. Сам производитель называет его революционным продуктом для боев будущего и делает акцент на новые стандарты во всех сферах - летальности, защите, разведке, сетевом взаимодействии и мобильности.
И на бумаге характеристики выглядят очень привлекательно.
В своей презентации Rheinmetall особо подчеркивал полную цифровизацию танков Panther KF51 с перспективой интеграции искусственного интеллекта.
Предполагается, что некоторые варианты Panther KF51 смогут напрямую взаимодействовать с дронами и роботизированными наземными транспортными средствами, а также быть полностью дистанционно управляемыми или автономными.
Как подчеркивают в Rheinmetall, "Пантера" может подключаться к разведывательным подразделениям для повышения ситуационной осведомленности и напрямую обмениваться данными с другой техникой.
Фото: танки Panther KF51 построены с акцентом на диджитализацию (GettyImages)
На танках Panther KF51 установлено новейшее 130-мм орудие, которое больше 120-мм пушек обычных для Abrams, Leopard 2 и Challenger 2. Увеличение диаметра ствола позволит применять более эффективные боеприпасы, в том числе управляемые и программируемые снаряды и ракеты.
Орудие получило автомат зарядки, поэтому в экипаже нет стандартной должности заряжающего. Что касается скорострельности, то конкретных цифр нет. Заявлено лишь об увеличении по сравнению со Rh-120 на Abrams и Leopard 2, где скорострельность составляет от 10 до 12 выстрелов в минуту.
Согласно заявленным показателям новая пушка должна быть на 50% эффективнее и иметь гораздо большую дальность стрельбы. И способна стрелять как снарядами с кинетической энергией, так и программируемыми боеприпасами воздушного подрыва.
Вспомогательное вооружение - спаренный с пушкой пулемет 12,7-мм и боевой модуль с 7,62-мм пулеметом на башне. Предполагается, что последний поможет решить вопрос защиты от дронов.
Также присутствуют противотанковые самонаводящиеся ракеты, например, FGM-148 Javelin.
В отличие от других танков у Panther KF51 есть собственные дроны-камикадзе. В его башне установлены четыре стартовых контейнера для израильских баражирующих боеприпасов HERO 120 от UVision.
Эти дроны весом 12,5 кг могут находиться в воздухе в течение 60 минут и поражать цели на расстоянии 40 км. Они предназначены для уничтожения танков противника на больших дистанциях.
Новый танк оснащен современной системой, которая совмещает реактивные, активные и пассивные элементы. "Пантера" имеет сенсорную систему обнаружения угроз, которая отличает типы боеприпасов, угрожающих танку, и активирует соответствующую защиту.
Кроме того, у нее есть противоминная защита и традиционная композитная броня. Также установлена 40-мм противодымная система Rosy, способная ставить как крупногабаритные, так и динамические дымовые завесы.
Наряду с этим есть Top Attack Protection System (TAPS), защищающая уязвимую верхнюю часть башни танка от вертикальных угроз, и полноценная система защиты от киберугроз.
Фото: танки Panther KF51 более маневренны и скорострельны своих предшественников (rheinmetall-defence.com)
По заявлениям Rheinmetall, масса составит 59 тонн, и это существенный шаг к "похудению" по сравнению с 62 тоннами у Leopard 2A6, которые получит Украина.
С учетом того, что ходовая часть не изменилась по сравнению с предшественником, то ходовые свойства должны быть на еще более высоком уровне. Максимальная дальность пробега - 500 километров. Танк также соответствует профилю AMovP-4L НАТО, то есть способен перемещаться по дорогам, мостам и туннелям, недоступным для более крупных машин.
По сравнению с Leopard 2 расположение отделений в Panther KF51 не изменилось. С внедрением автоматической зарядки экипаж сократили до трех человек (со стандартных четырех) до командира, наводчика и водителя, но также имеется дополнительное место.
Цифровая архитектура устроена так, что управление датчиками и оружием может мгновенно передаваться между членами экипажа. Каждая станция оператора может перенимать задачи и роли у других, сохраняя при этом полную функциональность.
Благодаря панорамному оптическому датчику SEOSS и основному устройству боевого прицеливания EMES командир и наводчик могут наблюдать и поражать цели независимо друг от друга днем и ночью. И стабилизированная дневная и ИК-оптика со встроенным лазерным дальномером доступна обоим.
Кроме того, через дисплей в боевом отделении экипаж имеет круглосуточный обзор на 360 градусов.
***
Подводя итог, уже сейчас можно говорить о том, что Panther KF51 имеет самую мощную пушку в мире, крепкую броню и десяток беспилотников. По сравнению с основными боевыми танками НАТО он более маневрен и скорострелен, способен доставать дронами-камикадзе гораздо больше бронированной техники противника.
Похоже, немецкая армия делает на него весомую ставку. Об этом говорит и название, созвучное с PzKpfw V Panther, который во время Второй мировой войны применялся на всех европейских театрах военных действий и был знаковым для немецкого и мирового танкостроения.
Говорить о его перспективах на фронтах российско-украинской войны пока рано. Поскольку в отличие от него Abrams, Leopard 2 и Challenger 2 имеют солидный боевой опыт. Но в то же время Украина уже доказала, что способна эффективно применять новейшие вооружения. Чего только стоит система противовоздушной обороны IRIS-T, которая сбивает цели с результатом близким к 100%.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.