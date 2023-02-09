"Пантера" возвращается. Какой еще танк хочет Украина и в чем отличия от имеющихся в НАТО

Украинский интерес

Информацию о переговорах озвучил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер. И если они завершатся успешно, то Украина может стать первым в мире покупателем Panther KF51. Конечно, при условии, что немецкое правительство одобрит их экспорт. Но как показал опыт с Leopard 2 можно осторожно предположить, что это не должно быть проблемой.

"Мы ведем переговоры с Киевом об экспорте Panther", - отметил Паппергер в интервью Handelsblatt.

По его словам, речь может идти о поставках уже через 15-18 месяцев с заводов в Германии и Венгрии. А после войны Rheinmetall мог бы построить танковый завод и на территории Украины.

Сейчас важно зафиксировать, что на сегодня существует лишь несколько прототипов Panther KF51. А переговоры идут не о передаче, а о закупке. И хотя Rheinmetall не раскрывает стоимость и возможное количество, такой контракт точно будет не из дешевых.

Что известно о танках Panther

Это новейший немецкий танк следующего поколения, впервые представленный на выставке Eurosatory 2022 во Франции. Тяжелая машина построена на шасси основного боевого танка Leopard 2 и считается его преемником. Внешне похож на Leopard 2A5, но это разные танки.

Прототип сильно отличается от классических моделей, которые стоят на вооружении стран НАТО, и рассчитан на внедрение новых технологий и решений. Сам производитель называет его революционным продуктом для боев будущего и делает акцент на новые стандарты во всех сферах - летальности, защите, разведке, сетевом взаимодействии и мобильности.

И на бумаге характеристики выглядят очень привлекательно.

Главные отличия от других основных танков НАТО

Тотальная диджитализация

В своей презентации Rheinmetall особо подчеркивал полную цифровизацию танков Panther KF51 с перспективой интеграции искусственного интеллекта.

Предполагается, что некоторые варианты Panther KF51 смогут напрямую взаимодействовать с дронами и роботизированными наземными транспортными средствами, а также быть полностью дистанционно управляемыми или автономными.

Как подчеркивают в Rheinmetall, "Пантера" может подключаться к разведывательным подразделениям для повышения ситуационной осведомленности и напрямую обмениваться данными с другой техникой.

Фото: танки Panther KF51 построены с акцентом на диджитализацию (GettyImages)

Основное вооружение

На танках Panther KF51 установлено новейшее 130-мм орудие, которое больше 120-мм пушек обычных для Abrams, Leopard 2 и Challenger 2. Увеличение диаметра ствола позволит применять более эффективные боеприпасы, в том числе управляемые и программируемые снаряды и ракеты.

Орудие получило автомат зарядки, поэтому в экипаже нет стандартной должности заряжающего. Что касается скорострельности, то конкретных цифр нет. Заявлено лишь об увеличении по сравнению со Rh-120 на Abrams и Leopard 2, где скорострельность составляет от 10 до 12 выстрелов в минуту.

Согласно заявленным показателям новая пушка должна быть на 50% эффективнее и иметь гораздо большую дальность стрельбы. И способна стрелять как снарядами с кинетической энергией, так и программируемыми боеприпасами воздушного подрыва.

Вспомогательное вооружение - спаренный с пушкой пулемет 12,7-мм и боевой модуль с 7,62-мм пулеметом на башне. Предполагается, что последний поможет решить вопрос защиты от дронов.

Также присутствуют противотанковые самонаводящиеся ракеты, например, FGM-148 Javelin.

Свои боевые дроны

В отличие от других танков у Panther KF51 есть собственные дроны-камикадзе. В его башне установлены четыре стартовых контейнера для израильских баражирующих боеприпасов HERO 120 от UVision.

Эти дроны весом 12,5 кг могут находиться в воздухе в течение 60 минут и поражать цели на расстоянии 40 км. Они предназначены для уничтожения танков противника на больших дистанциях.

Защита

Новый танк оснащен современной системой, которая совмещает реактивные, активные и пассивные элементы. "Пантера" имеет сенсорную систему обнаружения угроз, которая отличает типы боеприпасов, угрожающих танку, и активирует соответствующую защиту.

Кроме того, у нее есть противоминная защита и традиционная композитная броня. Также установлена 40-мм противодымная система Rosy, способная ставить как крупногабаритные, так и динамические дымовые завесы.

Наряду с этим есть Top Attack Protection System (TAPS), защищающая уязвимую верхнюю часть башни танка от вертикальных угроз, и полноценная система защиты от киберугроз.

Фото: танки Panther KF51 более маневренны и скорострельны своих предшественников (rheinmetall-defence.com)

Масса и габариты

По заявлениям Rheinmetall, масса составит 59 тонн, и это существенный шаг к "похудению" по сравнению с 62 тоннами у Leopard 2A6, которые получит Украина.

С учетом того, что ходовая часть не изменилась по сравнению с предшественником, то ходовые свойства должны быть на еще более высоком уровне. Максимальная дальность пробега - 500 километров. Танк также соответствует профилю AMovP-4L НАТО, то есть способен перемещаться по дорогам, мостам и туннелям, недоступным для более крупных машин.

Экипаж

По сравнению с Leopard 2 расположение отделений в Panther KF51 не изменилось. С внедрением автоматической зарядки экипаж сократили до трех человек (со стандартных четырех) до командира, наводчика и водителя, но также имеется дополнительное место.

Цифровая архитектура устроена так, что управление датчиками и оружием может мгновенно передаваться между членами экипажа. Каждая станция оператора может перенимать задачи и роли у других, сохраняя при этом полную функциональность.

Благодаря панорамному оптическому датчику SEOSS и основному устройству боевого прицеливания EMES командир и наводчик могут наблюдать и поражать цели независимо друг от друга днем и ночью. И стабилизированная дневная и ИК-оптика со встроенным лазерным дальномером доступна обоим.

Кроме того, через дисплей в боевом отделении экипаж имеет круглосуточный обзор на 360 градусов.

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Подводя итог, уже сейчас можно говорить о том, что Panther KF51 имеет самую мощную пушку в мире, крепкую броню и десяток беспилотников. По сравнению с основными боевыми танками НАТО он более маневрен и скорострелен, способен доставать дронами-камикадзе гораздо больше бронированной техники противника.

Похоже, немецкая армия делает на него весомую ставку. Об этом говорит и название, созвучное с PzKpfw V Panther, который во время Второй мировой войны применялся на всех европейских театрах военных действий и был знаковым для немецкого и мирового танкостроения.

Говорить о его перспективах на фронтах российско-украинской войны пока рано. Поскольку в отличие от него Abrams, Leopard 2 и Challenger 2 имеют солидный боевой опыт. Но в то же время Украина уже доказала, что способна эффективно применять новейшие вооружения. Чего только стоит система противовоздушной обороны IRIS-T, которая сбивает цели с результатом близким к 100%.