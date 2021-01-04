Паниотто рассказал, к кому уходят избиратели Зеленского и "Слуги народа"

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто заявил, что, по его мнению, от президента Владимира Зеленского больше всего отошел тот электорат, который поддерживал его в надежде на быстрое установление мира с Россией. Больше всего от падения рейтинга президента и партии "Слуга народа" выиграет "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Юрий Бойко.

Об этом Паниотто рассказал в интервью РБК-Украина.

"По моему мнению, больше чем все от падения их ("Слуги народа" и Владимира Зеленского, - ред.) рейтинга выиграет "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Юрий Бойко. Еще выигрывает партия Шария. Затем существенно Порошенко, немного "Голос" и дальше все остальные", - заявил он.

По его мнению, действующий президент - достаточно компромиссная фигура.

"С ним, используя большие ресурсы, борется два вида оппозиции: пророссийская с каналами, близкие к Виктору Медведчуку, и проевропейская, с "5 каналом", "Прямым" и "Эспрессо", принадлежащих или близкие к Порошенко. Это все каналы, которые ведут информационное вещание 24 часа в сутки", - отметил социолог.

При этом он отметил, что несмотря на европейскую ориентацию Зеленского, проевропейские силы гораздо больше борются с ним, чем с пророссийским Медведчуком или Бойко.

Напомним, Паниотто заявил, что Зеленский остается лидером электоральных симпатий из-за отсутствия альтернативы, несмотря на падение доверия к нему.

Он также сообщил, что рейтинг Зеленского держится за счет высокого уровня доверия.