ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Директор КМИС рассказал, благодаря чему держится рейтинг Зеленского

Киев, Понедельник 04 января 2021 11:07
Директор КМИС рассказал, благодаря чему держится рейтинг Зеленского
Фото: Владимир Паниотто (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Лера Полищук

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского держится за счет высокого уровня доверия. При этом он не выглядит как человек, которій соприкасается с какими-то коррупционными скандалами.

Об этом Паниотто рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам социолога, Зеленский выглядит человеком честным, но не квалифицированным.

"Он выглядит человеком честным, но не квалифицированным, не умеет подбирать кадры, не хочет ссориться с олигархами, не смог сломать ту систему, которая обещала. Лично к нему пока остается хорошее отношение как к человеку, хотя и беспомощному, но более-менее симпатичному", - отметил он.

При этом Паниотто добавил, что для населения достижениями власти было освобождение пленных и установление более устойчивого мира на Донбассе, чем это было раньше.

Напомним, Паниотто заявил, что Зеленский остается лидером электоральных симпатий из-за отсутствия альтернативы, несмотря на падение доверия к нему.

Кроме того, по данным опроса КМИС, в конце декабря 2020 года на президентских выборах больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 27%.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Владимир ЗеленскийКМИСсоциология

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь