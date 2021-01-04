Директор КМИС рассказал, благодаря чему держится рейтинг Зеленского

Фото: Владимир Паниотто (РБК-Украина)

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто рассказал, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского держится за счет высокого уровня доверия. При этом он не выглядит как человек, которій соприкасается с какими-то коррупционными скандалами.

Об этом Паниотто рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам социолога, Зеленский выглядит человеком честным, но не квалифицированным.

"Он выглядит человеком честным, но не квалифицированным, не умеет подбирать кадры, не хочет ссориться с олигархами, не смог сломать ту систему, которая обещала. Лично к нему пока остается хорошее отношение как к человеку, хотя и беспомощному, но более-менее симпатичному", - отметил он.

При этом Паниотто добавил, что для населения достижениями власти было освобождение пленных и установление более устойчивого мира на Донбассе, чем это было раньше.

Напомним, Паниотто заявил, что Зеленский остается лидером электоральных симпатий из-за отсутствия альтернативы, несмотря на падение доверия к нему.

Кроме того, по данным опроса КМИС, в конце декабря 2020 года на президентских выборах больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 27%.