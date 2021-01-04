Паніотто розповів, до кого йдуть виборці Зеленського та "Слуги народу"

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто заявив, що, на його думку, від президента Володимира Зеленського найбільше відійшов той електорат, який підтримував його в надії на швидке встановлення миру з Росією. Найбільше від падіння рейтингу президента і партії "Слуга народу" виграє "Опозиційна платформа - За життя" та Юрій Бойко.

Про це Паніотто розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"На мою думку, більше ніж від падіння їх ("Слуги народу" і Володимира Зеленського, - ред.) рейтингу виграє "Опозиційна платформа - За життя" та Юрій Бойко. Ще виграє партія Шарія. Потім істотно Порошенко, трохи "Голос" і далі всі інші", - заявив він.

На його думку, чинний президент - досить компромісна фігура.

"З ним, використовуючи великі ресурси, бореться два види опозиції: проросійська з каналами, близькі до Віктора Медведчука, і проєвропейська, з "5 каналом", "Прямим" і "Еспрессо", що належать або близькі до Порошенка. Це всі канали, які ведуть інформаційне мовлення 24 години на добу", - зазначив соціолог.

При цьому він зазначив, що попри європейську орієнтацію Зеленського, проєвропейські сили набагато більше борються з ним, ніж з проросійським Медведчуком або Бойко.

Нагадаємо, Паніотто заявив, що Зеленський залишається лідером електоральних симпатій з-за відсутності альтернативи, попри падіння довіри до нього.

Він також повідомив, що рейтинг Зеленського тримається за рахунок високого рівня довіри.