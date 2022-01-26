Паніка тисне на курс: експерти про те, чому швидко зростає долар

Курс гривні до долара продовжує падати після незначної стабілізації минулого тижня. Нацбанк встановив на середу офіційний курс на рівні 28,66 гривень/долар, що стало найгіршим показником для гривні за 4 роки.

За два дні з відкриття торгів на міжбанку - 24 і 25 січня - офіційний курс української валюти "просів" майже на 50 копійок - до 28,73 гривень/долар у продажу і до 28,71 гривень/долар в покупці.

Ключовим фактором, який визначає настрої валютного ринку, залишається негативний новинний фон через ризики можливого вторгнення РФ в Україну, кажуть опитані виданням експерти.

"Цей фактор - визначальний. На даний момент дуже складно відокремити психологічний фактор і оцінити, яким би був курс за його відсутності", - зазначила аналітик ІК Concorde Capital Євгенія Охтирко.

Зараз ринкові фактори відійшли на другий план, підтверджує керівник служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрій Крохмаль.

Перевага попиту на валюту над пропозицією, як пояснив експерт, формують, в першу чергу, переважаючий негативний новинний фон і панічні настрої через можливу збройну агресію.

"Серед негативних економічних факторів - високі ціни на енергоносії і зростання цін на імпортні товари в цілому. Але в той же час в країні є стабільний приплив валюти від основних експортних напрямків", - уточнив Крохмаль.

Дещо згладити ситуацію на валютному ринку цього тижня могла б потреба бізнесу в гривні для оплати податків. Зазвичай в цей час компанії продають інвалюту, щоб мати достатньо гривні для розрахунків з бюджетом.

Ситуативно податковий період зіграє на користь національній валюті, але слідом, як зазначив Юрій Крохмаль, настане чергове відшкодування ПДВ, яке матиме зворотний ефект. І, отримавши повернення податку з бюджету, у бізнесу не буде потреби продавати валюту для поточних зобов'язань.

"Основний фактор згладжування на сьогодні - Національний банк, який впевненим продажем валюти з резервів (до 150 млн доларів на день) дає ринку ліквідність і прибирає таким чином паніку і ажіотажний попит", - пояснив він.