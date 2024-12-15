Панетоне або штолен. У чому відмінність різдвяної випічки і скільки вона коштує

З наближенням Різдва у продажу з'являється все більше святкових продуктів. У супермаркетах уже можна знайти кекси штолени в цукровій пудрі та панетоне, які дуже схожі на українську паску.
РБК-Україна розповідає, чим відрізняються панетоне і штолен, та скільки доведеться заплатити за різдвяні смаколики.
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Здавна в Україні на різдвяні свята випікали плетені калачі, завиванці, рогалики з різною начинкою, смажили пампухи та їли з варенням. А у наші дні на додачу до традиційних ласощів на Різдво можна скуштувати випічку родом з інших країн. Найбільше в України "прижилися" штолен та панетоне.
Панетоне – різдвяний хліб для італійців. Хоча в українських магазинах його також продають до Великодня, ймовірно, через схожість із нашою паскою.
За однією з версій панетоне походить з часів Римської імперії, коли люди на свята їли хліб на заквасці із медом. Інша легенда оповідає, що панетоне з'явився у середньовіччя в Мілані.
Перед різдвяним бенкетом шеф-кухар родини Сфорца зіпсував святковий десерт. Тоді його помічник Тоні вирішив пожертвувати опарою, яку він приготував на пиріг для своєї родини. Він змішав її з борошном, яйцями, цукром, родзинками, замісив кілька разів, щоб тісто вийшло пухким та об'ємним, і відправив у піч. Пиріг вийшов смачним і на честь творця отримав назву Пан де Тоні.
Штолен – німецький "родич" панетоне. Цей кекс своєю формою та білим кольором має "нагадувати" загорнутого у пелюшки Христа-немовлятка. Вперше штолен письмово згадувався у XIV столітті в Наумбурзі на Заале як різдвяне підношення місцевому єпископу.
Найвідоміший вид штолену – Дрезденський. Його продають на різдвяних ярмарках у місті з 1500 року. А на Штоленфесті змагаються у приготуванні величезних штоленів. Найбільший кекс довжиною понад 72 метри спекли у 2010 році. Він потрапив до Книги рекордів Гіннеса.
Обидва різдвяні десерти випікаються зі здобного тіста, але мають різний смак через особливості рецептури та інгредієнтів.
Панетоне більш пухкий та здобний, адже його готують із муки з підвищеним вмістом клітковини та з великою кількістю вершкового масла. У тісто зазвичай додають родзинки чи шоколадні краплі та цитрусову цедру.
Штолен більш "соковитий" та має насичений смак, адже головна особливість його приготування – витримка. Після випічки кекс дозріває протягом кількох тижнів. Штолен випікають з мигдалем, додають сухофрукти чи цукати, попередньо замочені в ромі. Готовий кекс просочують вершковим маслом та посипають цукровою пудрою.
Панетоне та штолен мають довгий термін зберігання (переважно 3 місяці), тому їх можна купувати заздалегідь.
В супермаркетах ціни на штолени та панетоне стартують від 200 грн. На полицях представлена як імпортна випічка, так і смаколики від українських виробників.
Різдвяний штолен від "Київхліб" у мережах "Сільпо" та "Фора" коштує 359 грн (вага 400 г).
Скриншот fora.ua
Штолен святковий українського виробника "Цар хліб" на вершковому маслі з мигдалем та апельсином – 239 грн за 500 г.
Штолен Kuchenmeister класичний (виробник Німеччина) у магазинах Novus коштує 289 грн за 500 г. А український штолен від Biscottі обійдеться у 199 грн.
Італійський панетоне вагою майже 1 кг у мережі магазинів VARUS продають за ціною 533,9 грн.
Панетоне українського виробництва від Biscotti можна обрати з шоколадною чи лимонною начинками, родзинками, апельсиновими цукатами. Ціна стартує від 399 грн за 800 г у Novus.
Сриншот novus.zakaz.ua
Також у продажу в Novus є іспанський панетоне Giuseppe Polo з родзинками та апельсиновими цукатами та з шоколадом вартістю від 249 грн за 750 г.
При підготовці матеріалу використовувалися: дані мереж українських супермаркетів, публікація shuba.life та інформація з Вікіпедія.