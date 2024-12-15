Панетоне або штолен. У чому відмінність різдвяної випічки і скільки вона коштує

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Особливості випічки на Різдво

Здавна в Україні на різдвяні свята випікали плетені калачі, завиванці, рогалики з різною начинкою, смажили пампухи та їли з варенням. А у наші дні на додачу до традиційних ласощів на Різдво можна скуштувати випічку родом з інших країн. Найбільше в України "прижилися" штолен та панетоне.

Панетоне – різдвяний хліб для італійців. Хоча в українських магазинах його також продають до Великодня, ймовірно, через схожість із нашою паскою.

За однією з версій панетоне походить з часів Римської імперії, коли люди на свята їли хліб на заквасці із медом. Інша легенда оповідає, що панетоне з'явився у середньовіччя в Мілані.

Фото: панетоне готують на Різдво в Італії (freepik.com)

Перед різдвяним бенкетом шеф-кухар родини Сфорца зіпсував святковий десерт. Тоді його помічник Тоні вирішив пожертвувати опарою, яку він приготував на пиріг для своєї родини. Він змішав її з борошном, яйцями, цукром, родзинками, замісив кілька разів, щоб тісто вийшло пухким та об'ємним, і відправив у піч. Пиріг вийшов смачним і на честь творця отримав назву Пан де Тоні.

Штолен – німецький "родич" панетоне. Цей кекс своєю формою та білим кольором має "нагадувати" загорнутого у пелюшки Христа-немовлятка. Вперше штолен письмово згадувався у XIV столітті в Наумбурзі на Заале як різдвяне підношення місцевому єпископу.

Фото: різдвяний штолен (freepik.com)

Найвідоміший вид штолену – Дрезденський. Його продають на різдвяних ярмарках у місті з 1500 року. А на Штоленфесті змагаються у приготуванні величезних штоленів. Найбільший кекс довжиною понад 72 метри спекли у 2010 році. Він потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Панетоне vs Штолен: що обрати

Обидва різдвяні десерти випікаються зі здобного тіста, але мають різний смак через особливості рецептури та інгредієнтів.

Панетоне більш пухкий та здобний, адже його готують із муки з підвищеним вмістом клітковини та з великою кількістю вершкового масла. У тісто зазвичай додають родзинки чи шоколадні краплі та цитрусову цедру.

Штолен більш "соковитий" та має насичений смак, адже головна особливість його приготування – витримка. Після випічки кекс дозріває протягом кількох тижнів. Штолен випікають з мигдалем, додають сухофрукти чи цукати, попередньо замочені в ромі. Готовий кекс просочують вершковим маслом та посипають цукровою пудрою.

Панетоне та штолен мають довгий термін зберігання (переважно 3 місяці), тому їх можна купувати заздалегідь.

Ціни на різдвяний десерт у магазинах

В супермаркетах ціни на штолени та панетоне стартують від 200 грн. На полицях представлена як імпортна випічка, так і смаколики від українських виробників.

Різдвяний штолен від "Київхліб" у мережах "Сільпо" та "Фора" коштує 359 грн (вага 400 г).

Скриншот fora.ua

Штолен святковий українського виробника "Цар хліб" на вершковому маслі з мигдалем та апельсином – 239 грн за 500 г.

Скриншот silpo.ua

Штолен Kuchenmeister класичний (виробник Німеччина) у магазинах Novus коштує 289 грн за 500 г. А український штолен від Biscottі обійдеться у 199 грн.

Скриншот novus.zakaz.ua

Італійський панетоне вагою майже 1 кг у мережі магазинів VARUS продають за ціною 533,9 грн.

Скриншот varus.ua

Панетоне українського виробництва від Biscotti можна обрати з шоколадною чи лимонною начинками, родзинками, апельсиновими цукатами. Ціна стартує від 399 грн за 800 г у Novus.

Сриншот novus.zakaz.ua

Також у продажу в Novus є іспанський панетоне Giuseppe Polo з родзинками та апельсиновими цукатами та з шоколадом вартістю від 249 грн за 750 г.

При підготовці матеріалу використовувалися: дані мереж українських супермаркетів, публікація shuba.life та інформація з Вікіпедія.