Панеттоне или штоллен. В чем отличие рождественской выпечки и сколько она стоит

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Особенности выпечки на Рождество

Издавна в Украине на рождественские праздники выпекали плетеные калачи, завиванцы, рогалики с разной начинкой, жарили пышки и ели с вареньем. А в наши дни вдобавок к традиционным лакомствам на Рождество можно попробовать выпечку родом из других стран. Больше всего в Украине "прижились" штоллен и панеттоне.

Панеттоне – рождественский хлеб для итальянцев. Хотя в украинских магазинах его также продают к Пасхе, вероятно, из-за сходства с нашей паской.

По одной из версий панеттоне происходит со времен Римской империи, когда люди на праздники ели хлеб на закваске с медом. Другая легенда повествует, что панеттоне появился в средневековом Милане.

Фото: панеттоне готовят на Рождество в Италии (freepik.com)

Перед рождественским банкетом шеф-повар семьи Сфорца испортил праздничный десерт. Тогда его помощник Тони решил пожертвовать опарой, которую он приготовил на пирог для своей семьи. Он смешал ее с мукой, яйцами, сахаром, изюмом, замесил несколько раз, чтобы тесто получилось рыхлым и объемным, и отправил в печь. Пирог получился вкусным и в честь творца получил название Пан де Тони.

Штоллен – немецкий "родственник" панеттоне. Этот кекс своей формой и белым цветом должен "напоминать" завернутого в пеленки младенца Христа. Впервые штоллен письменно упоминался в XIV веке в Наумбурге на Заале как рождественское подношение местному епископу.

Фото: рождественский штоллен (freepik.com)

Самый известный вид штоллена – Дрезденский. Его продают на рождественских ярмарках в городе с 1500 года. А на Штолленфесте соревнуются в приготовлении огромных штолленов. Самый большой кекс длиной более 72 метров испекли в 2010 году. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Панеттоне vs Штоллен: что выбрать

Оба рождественских десерта выпекаются из сдобного теста, но имеют разный вкус из-за особенностей рецептуры и ингредиентов.

Панеттоне более рыхлый и сдобный, поскольку его готовят из муки с повышенным содержанием клетчатки и с большим количеством сливочного масла. В тесто обычно добавляют изюм или шоколадные капли и цитрусовую цедру.

Штоллен более "сочный" и имеет насыщенный вкус, ведь главная особенность его приготовления – выдержка. После выпечки кекс созревает в течение нескольких недель. Штолен выпекают с миндалем, добавляют сухофрукты или цукаты, предварительно замоченные в роме. Готовый кекс пропитывают сливочным маслом и посыпают сахарной пудрой.

Панеттоне и штоллен имеют длительный срок хранения (преимущественно 3 месяца), поэтому их можно покупать заранее.

Цены на рождественский десерт в магазинах

В супермаркетах цены на штоллены и панеттоне стартуют от 200 грн. На полках представлена как импортная выпечка, так и лакомства от украинских производителей.

Рождественский штоллен от "Киевхлеб" в сетях "Сильпо" и "Фора" стоит 359 грн (вес 400 г).

Скриншот fora.ua

Штоллен праздничный украинского производителя "Царь хлеб" на сливочном масле с миндалем и апельсином – 239 грн за 500 г.

Скриншот silpo.ua

Штоллен Kuchenmeister классический (производитель Германия) в магазинах Novus стоит 289 грн за 500 г. А украинский штоллен от Biscotti обойдется в 199 грн.

Скриншот novus.zakaz.ua

Итальянский панеттоне весом почти 1 кг в сети магазинов VARUS продают по цене 533,9 грн.

Скриншот varus.ua

Панеттоне украинского производства от Biscotti можно выбрать с шоколадной или лимонной начинками, изюмом, апельсиновыми цукатами. Цена стартует от 399 грн за 800 г в Novus.

Скриншот novus.zakaz.ua

Также в продаже в Novus есть испанский панеттоне Giuseppe Polo с изюмом и апельсиновыми цукатами и с шоколадом стоимостью от 249 грн за 750 г.

При подготовке материала использовались: данные сетей украинских супермаркетов, публикация schuba.life и информация из Википедия.