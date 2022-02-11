Пандемия не закончилась. ВОЗ прогнозирует появление новых COVID-штаммов

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия коронавируса пока далека от своего завершения в мире. Из-за того, что будут появляться новые, другие штаммы COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного научного сотрудника ВОЗ суммы Сваминатан, которую цитирует WHBL.