Пандемия не закончилась. ВОЗ прогнозирует появление новых COVID-штаммов
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия коронавируса пока далека от своего завершения в мире. Из-за того, что будут появляться новые, другие штаммы COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного научного сотрудника ВОЗ суммы Сваминатан, которую цитирует WHBL.
"Мы были свидетелями того, как развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающим беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии", - сказала она.
Напомним, ранее в ВОЗ допустили возможность окончания пандемии коронавируса в 2022 году.
Добавим, недавно глава ВОЗ призвал страны работать вместе, чтобы положить конец острой фазе пандемии коронавируса.
При этом Всемирная организация здравоохранения заявила о более сложных проблемах в мире после окончания пандемии.