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Пандемия не закончилась. ВОЗ прогнозирует появление новых COVID-штаммов

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Женева, Пятница 11 февраля 2022 12:45
Пандемия не закончилась. ВОЗ прогнозирует появление новых COVID-штаммов Фото: главный научный сотрудник ВОЗ Сумы Сваминатан (flickr.by/World Health Summit)
Автор: Мария Кучерявец

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия коронавируса пока далека от своего завершения в мире. Из-за того, что будут появляться новые, другие штаммы COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного научного сотрудника ВОЗ суммы Сваминатан, которую цитирует WHBL.

"Мы были свидетелями того, как развивается коронавирус и как он мутирует. Мы знаем, что будут новые многочисленные варианты COVID-19, вызывающим беспокойство. Мы еще не достигли конца пандемии", - сказала она.

Напомним, ранее в ВОЗ допустили возможность окончания пандемии коронавируса в 2022 году.

Добавим, недавно глава ВОЗ призвал страны работать вместе, чтобы положить конец острой фазе пандемии коронавируса.

При этом Всемирная организация здравоохранения заявила о более сложных проблемах в мире после окончания пандемии.

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Пандемия коронавируса ВОЗ
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