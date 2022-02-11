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Пандемія не закінчилася. ВООЗ прогнозує появу нових COVID-штамів

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Женева, П'ятниця 11 лютого 2022 12:45
Пандемія не закінчилася. ВООЗ прогнозує появу нових COVID-штамів Фото: головний науковий співробітник ВООЗ Суми Свамінатан (flickr.by/World Health Summit)
Автор: Марія Кучерявець

У Всесвітній організації охорони здоров'я вважають, що пандемія коронавірусу поки далека від свого завершення у світі. Через те, що з'являтимуться нові, інші штами COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного наукового співробітника ВООЗ Суми Свамінатан, яку цитує WHBL.

"Ми були свідками того, як розвивається коронавірус і як він мутує. Ми знаємо, що будуть нові численні варіанти COVID-19, що викликають занепокоєння. Ми ще не досягли кінця пандемії", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ допустили можливість закінчення пандемії коронавірусу у 2022 році.

Додамо, нещодавно глава ВООЗ закликав країни працювати разом, щоб покласти край гострій фазі пандемії коронавірусу.

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про більш складні проблеми у світі після закінчення пандемії.

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Пандемія коронавірусу ВООЗ
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