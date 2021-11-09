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"Пандемия не закончена": Франция в декабре начнет повторно вакцинировать пожилых людей

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Париж, Вторник 09 ноября 2021 21:28
"Пандемия не закончена": Франция в декабре начнет повторно вакцинировать пожилых людей Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении бустерной вакцинации от коронавируса для пожилых людей. С середины декабря COVID-сертификат категории 65+ лет будут выдавать лишь после третьей прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Макрона.

Как заявил президент Франции, мир еще не победил пандемию COVID, несмотря на вакцинацию и новые методы лечения.

"Мы не закончили с эпидемией", - подчеркнул Макрон.

После этого он объявил о начале кампании повторной вакцинации пожилых людей. По его словам, с 15 декабря "зеленый пропуск" будет выдаваться гражданам старше 65 лет только при условии наличия третьей дозы вакцины от COVID.

"Сделайте прививку, чтобы защитить себя", - обратился президент Франции к шести миллионам граждан страны, которые еще не получили ни одной дозы вакцины.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Франция намерена ввести бустерную вакцинацию для определенных категорий людей.

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Франция Эммануэль Макрон Вакцинация
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