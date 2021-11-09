"Пандемия не закончена": Франция в декабре начнет повторно вакцинировать пожилых людей
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении бустерной вакцинации от коронавируса для пожилых людей. С середины декабря COVID-сертификат категории 65+ лет будут выдавать лишь после третьей прививки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Макрона.
Как заявил президент Франции, мир еще не победил пандемию COVID, несмотря на вакцинацию и новые методы лечения.
"Мы не закончили с эпидемией", - подчеркнул Макрон.
После этого он объявил о начале кампании повторной вакцинации пожилых людей. По его словам, с 15 декабря "зеленый пропуск" будет выдаваться гражданам старше 65 лет только при условии наличия третьей дозы вакцины от COVID.
"Сделайте прививку, чтобы защитить себя", - обратился президент Франции к шести миллионам граждан страны, которые еще не получили ни одной дозы вакцины.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Франция намерена ввести бустерную вакцинацию для определенных категорий людей.