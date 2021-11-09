"Пандемія не закінчена": Франція у грудні почне повторно вакцинувати літніх людей

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження бустерної вакцинації від коронавірусу для літніх людей. З середини грудня COVID-сертифікат категорії 65+ років будуть видавати лише після третього щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Макрона .

Як заявив президент Франції, світ ще не переміг пандемію COVID, попри вакцинацію та нові методи лікування.

"Ми не закінчили з епідемією", - наголосив Макрон.

Після цього він оголосив про початок кампанії повторної вакцинації літніх людей. За його словами, з 15 грудня "зелена перепустка" видаватиметься громадянам старше 65 років лише за умови наявності третьої дози вакцини від COVID.