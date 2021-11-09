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"Пандемія не закінчена": Франція у грудні почне повторно вакцинувати літніх людей

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Париж, Вівторок 09 листопада 2021 21:28
"Пандемія не закінчена": Франція у грудні почне повторно вакцинувати літніх людей Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження бустерної вакцинації від коронавірусу для літніх людей. З середини грудня COVID-сертифікат категорії 65+ років будуть видавати лише після третього щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Макрона.

Як заявив президент Франції, світ ще не переміг пандемію COVID, попри вакцинацію та нові методи лікування.

"Ми не закінчили з епідемією", - наголосив Макрон.

Після цього він оголосив про початок кампанії повторної вакцинації літніх людей. За його словами, з 15 грудня "зелена перепустка" видаватиметься громадянам старше 65 років лише за умови наявності третьої дози вакцини від COVID.

"Зробіть щеплення, щоб захистити себе", - звернувся президент Франції до шести мільйонів громадян країни, які ще не отримали жодної дози вакцини.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Франція має намір запровадити бустерну вакцинацію для певних категорій людей.

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Франція Еммануель Макрон Вакцинація
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