"Пандемія не закінчена": Франція у грудні почне повторно вакцинувати літніх людей
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про запровадження бустерної вакцинації від коронавірусу для літніх людей. З середини грудня COVID-сертифікат категорії 65+ років будуть видавати лише після третього щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Макрона.
Як заявив президент Франції, світ ще не переміг пандемію COVID, попри вакцинацію та нові методи лікування.
"Ми не закінчили з епідемією", - наголосив Макрон.
Після цього він оголосив про початок кампанії повторної вакцинації літніх людей. За його словами, з 15 грудня "зелена перепустка" видаватиметься громадянам старше 65 років лише за умови наявності третьої дози вакцини від COVID.
"Зробіть щеплення, щоб захистити себе", - звернувся президент Франції до шести мільйонів громадян країни, які ще не отримали жодної дози вакцини.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Франція має намір запровадити бустерну вакцинацію для певних категорій людей.