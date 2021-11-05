Франция хочет ввести обязательную COVID-ревакцинацию для отдельных групп: о ком идет речь
Фото: Франция хочет ввести обязательную COVID-ревакцинацию для отдельных групп (Getty Images)
Во Франции власти намерены ввести обязательную ревакцинацию от коронавируса. Речь идет о прививании лиц со слабым иммунитетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.
Как сообщает местная радиостанция, вскоре президент Франции Эмманюэль Макрон может обратиться к жителям страны, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и в целом в Европе.
"Глава государства также может предложить сделать третью дозу вакцины от (COVID-19 - ред.) обязательной прежде всего для наиболее уязвимой части населения", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что в стране могут ускорить кампанию по ревакцинации от коронавируса на фоне возобновления эпидемии COVID-19.