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Франция хочет ввести обязательную COVID-ревакцинацию для отдельных групп: о ком идет речь

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Франция, Пятница 05 ноября 2021 16:07
Франция хочет ввести обязательную COVID-ревакцинацию для отдельных групп: о ком идет речь Фото: Франция хочет ввести обязательную COVID-ревакцинацию для отдельных групп (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во Франции власти намерены ввести обязательную ревакцинацию от коронавируса. Речь идет о прививании лиц со слабым иммунитетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

Как сообщает местная радиостанция, вскоре президент Франции Эмманюэль Макрон может обратиться к жителям страны, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране и в целом в Европе.

"Глава государства также может предложить сделать третью дозу вакцины от (COVID-19 - ред.) обязательной прежде всего для наиболее уязвимой части населения", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что в стране могут ускорить кампанию по ревакцинации от коронавируса на фоне возобновления эпидемии COVID-19.

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Франция Вакцина от коронавируса
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