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Пандемія коронавірусу в Україні може піти на спад вже наприкінці травня, - дослідження

Новини » Коронавірус     16.05.2020 - 13:01
Пандемія коронавірусу в Україні може піти на спад вже наприкінці травня, - дослідження
Фото: карантин у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

До кінця травня розвиток пандемії буде мати лінійний характер, після чого піде на спад

Початок спаду пандемії коронавірусу в Україні може відбутися у третій декаді травня 2020 року. Такий прогноз дала команда проекту "ФОРСАЙТ COVID-19" Світового центру даних "Геоінформатика і сталий розвиток" при КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз науковців.

Згідно з прогнозом, для України на 15-денному відрізку часу (06.05.20 - 20.05.20) характер розвитку пандемії набуває більш чіткого лінійного характеру з рівнем "плато" - 400-550 нових інфікованих на день.

Пандемія коронавірусу в Україні може піти на спад вже наприкінці травня, - дослідження

За результатами прогнозного моделювання такий характер розвитку процесу може продовжитися до третьої декади травня 2020 року, протягом якої ймовірно настане пік пандемії.

"Після цього пандемія, ймовірно, може піти на спад (кількість щоденно видужалих людей буде стійко більшою кількості щоденно інфікованих)", - йдеться в прогнозі.

Для міста Києва, протягом на 15-денного відрізку часу (06.05.20 - 20.05.20) процес розвитку пандемії поки що є більш нестаціонарним з ймовірним зниженням його волатильності і набуттям більш чіткого лінійного характеру на наступному тижні з рівнем "плато" - 40-50 нових інфікованих на день.

Кількість щоденно видужалих людей в Україні наближається до кількості щоденно інфікованих людей (14.05.20 цей баланс одноденно був навіть позитивним). Науковці очікують, що в третій декаді травня цей баланс може стати стійко позитивним, що засвідчить початок спаду пандемії.

Результати короткострокового прогнозного моделювання кількості хворих на COVID-19 в Україні і м. Києві на 16.05.20 - 20.05.20 отримано з використанням багатошарової нейронної мережі Back Propagation на основі механізму "ковзного вікна" з кількістю точок даних для навчання нейронної мережі - 12.

Середня абсолютна похибка у відсотках виконаного прогнозу на п’ятнадцятиденному відрізку часу (06.05.20 - 20.05.20) не перевищує 2,2%.

Як повідомляло РБК-Україна, за 15 травня в Україні зафіксовано 528 нових випадків COVID-19. Таким чином в Україні четвертий день поспіль зростає кількість нових хворих.

Нагадаємо, раніше в МОЗ заявили, що керівники медустанов повідомляють лише про половину випадків COVID-19 серед медиків. З понад 3 тисяч випадків захворювання COVID-19 серед медиків, повідомили тільки про кожного другого.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України прогнозКоронавірусЕпідемія
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