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Пандемия коронавируса указала на ошибки в финансировании инфекционных больниц, - Ляшко

Новости » Политика     08.05.2020 - 02:34
Пандемия коронавируса указала на ошибки в финансировании инфекционных больниц, - Ляшко
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина / Виталий Носач)

По словам Ляшко, во время выстраивания системы здравоохранения необходимо учитывать возможность НС

Пандемия коронавирус показала неэффективность системы финансирования инфекционных больниц по принципу "деньги идут за пациентом", который предусматривала предыдущая медицинская реформа. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в инфекционных больницах невозможно спрогнозировать количество случаев инфекционной болезни, которое может возникнуть.

"Я признаю, коронавирус показал: нельзя финансировать инфекционные больницы за пациентом, за болезнью. Потому что там нужно финансировать готовность к реагированию. Мы не можем профинансировать, ведь мы не знаем то количество случаев инфекционной болезни, которое может возникнуть. Коронавирус показал: никто не готовився к такого количества инфекционной болезни", - заявил Ляшко.

Он подчеркнул, что во время выстраивания системы здравоохранения необходимо учитывать возможность чрезвычайных ситуаций.

"Мы строим мирную систему - мы строим систему для военного положения, в том числе и для чрезвычайных ситуаций. Это вещи, которые нужно учитывать, мы это не учли", - добавил он.

Напомним, в Минздраве анонсировали введение новой системы финансирования больниц. Изменениями предусмотрено, что все медучреждения, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную помощь, получат финансирование из госбюджета не менее чем в 2019-м году.

По состоянию на 7 мая в Украине зафиксировано 13691 случаев заражения коронавирусом, умерли от инфекции 340 больных, выздоровели 2396 человек.

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