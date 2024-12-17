"Пан або пропав": відомий адвокат застерігає Мудрика від фатальної помилки

"По Мудрику з мого досвіду. Позитивна проба "А" – це апріорі порушення антидопінгових правил і, як наслідок, завжди призводить до дискваліфікації. Далі все залежить від нюансів і тактики", – зазначив юрист.

Далі він пояснив, якщо спортсмен визнає порушення, погоджується на співпрацю з WADA, а юристи формують правильну версію подій, спортсмен відмовляється від відкриття проби "В", і застосовуються пом’якшувальні обставини. У такому випадку термін дискваліфікації може становити 6-12 місяців.

Але якщо спортсмен діє необачно, емоційно або інтуїтивно, і вирішує відкрити пробу "В", то це вже гра "пан або пропав". Проба "В" може стати або зайвим підтвердженням уже встановленого факту, або, у дуже рідкісних випадках, спростувати результати проби "А".

"На моїй пам’яті були випадки, коли проба "В" виявлялася негативною, спростовуючи результати проби "А", – пише Пронін. – Це були виняткові ситуації, оскільки проби "А" і "В" є частинами одного біологічного зразка і аналізуються за однаковими процедурами".

За його словами, негативна проба "В" зазвичай пов’язана з лабораторними помилками під час аналізу, контамінацією зразків або неправильною обробкою, хибнопозитивними результатами через чутливість обладнання. Але це надзвичайна рідкість у сучасному антидопінговому контролі.

Випадки спростування результатів проби "А" пробою "В" траплялися, зокрема, у легкій атлетиці перед лондонською Олімпіадою 2012 року. Проте це виключення з правил. Найчастіше проба "В" підтверджує результати проби "А", як це було, зокрема, у справі колишнього олімпійського чемпіона в штовханні ядра Юрія Білонога.

"Справа складна. Єдине, що можу сказати: якщо проба "В" підтвердить результат проби "А", то Михайлу загрожує дискваліфікація на 4 роки. Далі справа за CAS та лондонськими адвокатами", – резюмував Пронін.

"Справа Мудрика": що відомо

17 грудня з'явилася інформація, що півзахисник лондонського "Челсі" та збірної України Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" футболіста виявили заборонену речовину. Очікується, що найближчими днями буде також відкрита проба "B". У разі підтвердження результату, Мудрик може бути дискваліфікований на чотири роки.

За повідомленнями британських ЗМІ, у пробі українця знайшли мельдоній – заборонену метаболічну речовину, яка дозволяє організму економно використовувати кисень, швидко відновлювати енергію, краще переносити фізичні навантаження. Мельдоній з 2016 року перебуває у списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством.

"Челсі" підтвердив позитивний допінг-тест Мудрика та повідомив: українець "категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав заборонених речовин".

Сам 23-річний гравець додав, що він "не порушував жодних правил", і зараз "тісно співпрацює зі своєю командою, щоб з'ясувати, як це могло статися".

Британське видання The Athletic стверджує, що Мудрик здав позитивний результат на мельдоній в листопаді після матчу за збірну України.