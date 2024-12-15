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ФІФА пояснила карту без Криму: винних знайдено

Київ, Неділя 15 грудня 2024 13:36
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ФІФА пояснила карту без Криму: винних знайдено Фото: Жеребкування європейського відбору ЧС-2026 (fifa.com)
Автор: Андрій Костенко

Міжнародна федерація футболу офіційно відповіла на лист УАФ щодо зображення карти України без Криму під час церемонії жеребкування кваліфікації ЧС-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

13 грудня під час трансляції жеребкування відбору до чемпіонату світу 2026 року у ФІФА пояснювали, що низку збірних розведуть по різних групах з нефутбольних причин. Ілюструючи це, показали карту Європи, де територія України була позначена без Кримського півострова.

Реагуючи на це, УАФ надіслала листа на адресу генерального секретаря ФІФА Матіаса Графстрьома та генерального секретаря УЄФА Теодора Теодорідіса. 15 грудня до Києва прийшла відповідь від ФІФА, підписана керівником напрямку взаємодії з асоціаціями-членами організації Ельханом Мамедовим.

"Ми з глибокою повагою ставимося до занепокоєння, висловленого Українською асоціацією футболу і розуміємо чутливість даного питання, – говориться в зверненні. – Цілком усвідомлюємо делікатність цього питання, і хоча інцидент був ненавмисним, ми щиро шкодуємо про будь-яку моральну шкоду, яку він міг заподіяти, і цінуємо ваше розуміння навзаєм, оскільки ми з усією відповідальністю працюємо над вирішенням цієї ситуації".

У Міжнародній федерації запевнили, що її вини в інциденті немає, оскільки "інфографічна карта, про яку йдеться, була розроблена третьою стороною – зовнішнім підрядником з надання відповідних послуг". Втім, наголосили, що організація проводить внутрішню перевірку, аби переконатися, що такі помилки не повторяться в майбутньому. Також вжито заходів "для видалення зображення з обігу".

ФІФА пояснила карту без Криму: винних знайдено

Фото: карта від FIFA (x.com/SpoxUkraineMFA)

Раніше повідомили про реакцію МЗС на карту України без Криму від ФІФА.

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