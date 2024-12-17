"Пан или пропал": известный адвокат предостерегает Мудрика от роковой ошибки

"По Мудрику из моего опыта. Положительная проба "А" - это априори нарушение антидопинговых правил и, как следствие, всегда приводит к дисквалификации. Дальше все зависит от нюансов и тактики", - отметил юрист.

Далее он пояснил, если спортсмен признает нарушение, соглашается на сотрудничество с WADA, а юристы формируют правильную версию событий, спортсмен отказывается от открытия пробы "В", и применяются смягчающие обстоятельства. В таком случае срок дисквалификации может составлять 6-12 месяцев.

Но если спортсмен действует опрометчиво, эмоционально или интуитивно, и решает открыть пробу "В", то это уже игра "пан или пропал". Проба "В" может стать либо лишним подтверждением уже установленного факта, либо, в очень редких случаях, опровергнуть результаты пробы "А".

"На моей памяти были случаи, когда проба "В" оказывалась отрицательной, опровергая результаты пробы "А", - пишет Пронин, - Это были исключительные ситуации, поскольку пробы "А" и "В" являются частями одного биологического образца и анализируются по одинаковым процедурам".

По его словам, отрицательная проба "В" обычно связана с лабораторными ошибками при анализе, контаминацией образцов или неправильной обработкой, ложноположительными результатами из-за чувствительности оборудования. Но это чрезвычайная редкость в современном антидопинговом контроле.

Случаи опровержения результатов пробы "А" пробой "В" случались, в частности, в легкой атлетике перед лондонской Олимпиадой 2012 года. Однако это исключение из правил. Чаще всего проба "В" подтверждает результаты пробы "А", как это было, в частности, в деле бывшего олимпийского чемпиона в толкании ядра Юрия Билонога.

"Дело сложное. Единственное, что могу сказать: если проба "В" подтвердит результат пробы "А", то Михаилу грозит дисквалификация на 4 года. Дальше дело за CAS и лондонскими адвокатами", - резюмировал Пронин.

"Дело Мудрика": что известно

17 декабря появилась информация, что полузащитник лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. В пробе "А" футболиста обнаружили запрещенное вещество. Ожидается, что в ближайшие дни будет также открыта проба "B". В случае подтверждения результата, Мудрик может быть дисквалифицирован на четыре года.

По сообщениям британских СМИ, в пробе украинца нашли мельдоний - запрещенное метаболическое вещество, которое позволяет организму экономно использовать кислород, быстро восстанавливать энергию, лучше переносить физические нагрузки. Мельдоний с 2016 года находится в списке запрещенных Всемирным антидопинговым агентством.

"Челси" подтвердил положительный допинг-тест Мудрика и сообщил: украинец "категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял запрещенных веществ".

Сам 23-летний игрок добавил, что он "не нарушал никаких правил", и сейчас "тесно сотрудничает со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти".

Британское издание The Athletic утверждает, что Мудрик сдал положительный результат на мельдоний в ноябре после матча за сборную Украины.