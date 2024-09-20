Памятник Пушкину планируют снести. В Одессе ждут разрешения ЮНЕСКО

Об этом заявил Олег Кипер, глава одесской ОВА, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью на YouTube-канале "Города силы" .

Он добавил, что памятник Пушкину не единственный для предстоящего демонтажа в распоряжении, которое было подписано и направлено в ЮНЕСКО.

Кипер также рассказал о том, что в Одессе до сих пор существуют споры по переименованию 6-7 улиц. По его словам, их провоцируют местные политики. Однако он отметил, что закон есть и его следует выполнять.

"Я анализировал, почему поднимали те или иные вопросы по Пушкинской. Мы ее переименовали в Итальянский. Это старое историческое название, никто ничего не придумывал. Площадь Думская переименована в Биржеву. Это тоже старое историческое название", - пояснил Кипер.

Он добавил, что молодежь не против переименования улиц, однако старшее поколение более негативно относится к этому вопросу. Кипер предположил, что так происходит из-за того, что они скучают не по старым названиям улиц, а по моментам, которые раньше они на них переживали.

"Но у нас сегодня есть возможность подвести риск под этим вопросом и двигаться дальше", - добавил он.

В комментарии "Укринформу" председатель Департамента культуры и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга отметил, что Закон о деколонизации имеет несколько исключений, в том числе касающихся объектов всемирного культурного наследия.

"На любое действие там (на территории таких объектов - ред.), от изменения планировки квартала до простой замены труб, нужен ответ от ЮНЕСКО", - объяснил Липтуга.

Он добавил, что быстрого ответа от ЮНЕСКО касательно судьбы памятника не удастся получить.

"Но ЮНЕСКО здесь тоже очень осторожная и забюрократизированная организация, поэтому быстро от них ответа мы не получим. Это очень длинная процедура. Мы пишем в Минкульт, они пишут в исполнительную компанию ЮНЕСКО в МИД, МИД отправляет это в Париж, и такой же цепью ответ возвращается к нам", - отметил Липтуга.