Памятник Пушкину планируют снести. В Одессе ждут разрешения ЮНЕСКО
В Одессе планируется демонтировать памятник российскому поэту Александру Пушкину. Горсовет ждет разрешения от ЮНЕСКО, поскольку монумент находится под охраной организации.
Об этом заявил Олег Кипер, глава одесской ОВА, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью на YouTube-канале "Города силы".
Он добавил, что памятник Пушкину не единственный для предстоящего демонтажа в распоряжении, которое было подписано и направлено в ЮНЕСКО.
Кипер также рассказал о том, что в Одессе до сих пор существуют споры по переименованию 6-7 улиц. По его словам, их провоцируют местные политики. Однако он отметил, что закон есть и его следует выполнять.
"Я анализировал, почему поднимали те или иные вопросы по Пушкинской. Мы ее переименовали в Итальянский. Это старое историческое название, никто ничего не придумывал. Площадь Думская переименована в Биржеву. Это тоже старое историческое название", - пояснил Кипер.
Он добавил, что молодежь не против переименования улиц, однако старшее поколение более негативно относится к этому вопросу. Кипер предположил, что так происходит из-за того, что они скучают не по старым названиям улиц, а по моментам, которые раньше они на них переживали.
"Но у нас сегодня есть возможность подвести риск под этим вопросом и двигаться дальше", - добавил он.
В комментарии "Укринформу" председатель Департамента культуры и евроинтеграции Одесского горсовета Иван Липтуга отметил, что Закон о деколонизации имеет несколько исключений, в том числе касающихся объектов всемирного культурного наследия.
"На любое действие там (на территории таких объектов - ред.), от изменения планировки квартала до простой замены труб, нужен ответ от ЮНЕСКО", - объяснил Липтуга.
Он добавил, что быстрого ответа от ЮНЕСКО касательно судьбы памятника не удастся получить.
"Но ЮНЕСКО здесь тоже очень осторожная и забюрократизированная организация, поэтому быстро от них ответа мы не получим. Это очень длинная процедура. Мы пишем в Минкульт, они пишут в исполнительную компанию ЮНЕСКО в МИД, МИД отправляет это в Париж, и такой же цепью ответ возвращается к нам", - отметил Липтуга.
Известно, что в других украинских городах памятники Александру Пушкину (и не только) уже были демонтированы. Например, в прошлом году это произошло в Киеве.
Ранее мы сообщали, что Верховная рада утвердила список населенных пунктов, которые будут переименованы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.