Пам'ятка позичальнику. Як перевірити свою кредитну історію і навіщо це робити

Що таке кредитна історія

Кредитна історія – це досьє про всі поточні та сплачені кредити позичальника, яке містить інформацію про те, наскільки сумлінно та вчасно погашалась заборгованість. Кредитна історія відображає дисципліну погашення кредитів позичальником та містить інформацію щодо поручительства.

Навіщо перевіряти кредитну історію

Для оцінки власних шансів на отримання кредиту

Перед тим як видати кредит фінансові установи перевіряють кредитну історію потенційного позичальника. Оцінка кредитної історії є одним із основних факторів під час ухвалення рішення щодо видачі кредиту. Це дозволяє фінансовій установі зрозуміти, наскільки сумлінно особа буде виконувати взяті на себе зобов’язання.

Саме на підставі поганої кредитної історії фінансова установа може відмовити потенційному клієнту у видачі кредиту, попри гарні доходи.

Кредитори звертають увагу насамперед на наявність прострочок по кредиту. Але відсутність кредитів також має значення. Кредитору важливо знати, чи є потенційний клієнт активним користувачем кредитних послуг. Оскільки за відсутності кредитної історії кредитору важко оцінити, як особа буде справлятися з кредитним навантаженням.

Виявити факт шахрайства

Якщо виявилося, що хтось оформив на ваше ім’я кредит, потрібно звернутися з відповідною заявою до правоохоронних органів.

Виявити та виправити неточності або неактуальну інформацію в кредитній історії

Перш ніж звертатися до фінансової установи за кредитом, переконайтеся, що інформація щодо поточних та закритих кредитів актуальна та достовірна. Це дозволить уникнути відмови фінансової установи щодо видачі кредиту.

Що робити, якщо виявили недостовірну інформацію у кредитній історії

Потрібно звернутися до фінансової установи, яка надала таку інформацію, з вимогою актуалізувати дані.

Також варто звернутися до бюро кредитних історій та повідомити про наявність помилки у кредитній історії. Зі свого боку бюро кредитних історій звернеться до фінансової установи, яка подала таку інформацію для уточнення даних.

Як перевірити свою кредитну історію

Перевірити власну історію можна в бюро кредитних історій.

В Україні зареєстровані сім бюро кредитних історій, з яких активними учасниками ринку нині є п’ять: ПрАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій ", ТОВ "Бюро кредитних історій "Українське кредитне бюро", ТОВ "Українське бюро кредитних історій", ПрАТ "Міжнародне бюро кредитних історій" і ТОВ "Онлайн бюро кредитних історій".

За законодавством один раз упродовж календарного року записи щодо власних кредитів можна отримати безкоштовно. Усі подальші звернення впродовж року будуть платними.

Ще можна під’єднати SMS-інформування та бути в курсі будь-яких подій щодо кредитної історії. Ця послуга допомагає запобігти випадковим простроченням, захиститись від шахрайства та перевірок кредитної історії без вашої згоди, але вона є платною.

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