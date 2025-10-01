ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

"Пам'ятай, якою ціною": акція у центрі Києва до Дня захисників та захисниць (фото, відео)

Київ, Середа 01 жовтня 2025 10:07
UA EN RU
"Пам'ятай, якою ціною": акція у центрі Києва до Дня захисників та захисниць (фото, відео) Фото: Київ долучився до вшанування захисників та захисниць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Марія Кучерявець

Київ приєднався до всеукраїнської акції пам’яті захисників і захисниць. Захід відбувся у центрі міста.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Учасники акції підняли плакати з різними закликами, серед них: "Зупинись! Вийди з авто та вшануй", "Будьмо гідними захисників і захисниць", "Пам'ятай, якою ціною", "Стою за...", "Пам'ять - це дія".

Акцію організувала ГО "Вшануй". Особлива частина - персоналізована хвилина мовчання "Стою за…", яка пройшла по Україні, зокрема в Києві.

Жителі столиці зупинялися, виходили з автівок і хвилиною мовчання вшановували полеглих героїв.

Організатори наголошують, що пам’ять - це не лише про минуле. Це про те, якою буде наша спільнота завтра.

Фото: Київ приєднався до всеукраїнської акції пам’яті захисників і захисниць України (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Якщо не подбати про неї сьогодні, ми втратимо не лише історії, а й опору для майбутнього. Тому ми вчимося робити пам’ять сталою - через стратегію, команду, структуру", - зазначили в ГО "Вшануй".

День захисників та захисниць України

Сьогодні в Україні одразу три визначні свята. Це - День захисників і захисниць України, День Покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва.

Зазначимо, що День захисників і захисниць України є державним святом, присвяченим вшануванню військових, які боронять незалежність і територіальну цілісність країни.

Його дата збігається з християнським святом Покрови, яке після переходу українських церков на новоюліанський календар змістилося з 14 на 1 жовтня.

Більше про День захисників і захисниць України та чому змінили дату святкування - в окремому матеріалі РБК-Україна.

Також видання до Дня захисників і захисниць зібрало історії військових, які уособлюють силу й мужність нашого народу у боротьбі проти окупантів.

Нагадуємо, що вже від цього тижня у Києві щодня перекривають Хрещатик. О 09:00 столиця зупинятиметься на час загальнонаціональної хвилини мовчання, щоб вшанувати пам’ять полеглих захисників і захисниць.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Україна
Новини
В Одесі під час зливи загинула сім’я з п’яти людей: їх накрила хвиля
В Одесі під час зливи загинула сім’я з п’яти людей: їх накрила хвиля
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні