У пам'ять про жертв. В "Охматдиті" камерний оркестр виконав "Реквієм за загиблими": фото

Як пройшов "Реквієм за загиблими"

Внаслідок російського удару 8 липня по лікарні "Охматдит" загинуло дві людини - лікарка-нефролог відділення інтенсивної та еферентної терапії хронічних інтоксикацій Світлана Лук’янчик та родич одного із пацієнтів медичного закладу.

У пам'ять про загиблих на території "Охматдиту" камерний оркестр "Київ-класик" на чолі з головним диригентом Германом Макаренком виконав реквієм. На подію зібрались десятки небайдужих людей, зокрема і персонал лікарні.

На місці зруйнованого відділення присутні поклали квіти.

Реквієм виконав камерний оркестр "Київ-класик" (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Що відомо про наслідки атаки на Україну 8 липня

РФ 8 липня завдала масованого удару по Україні. Внаслідок атаки значних ушкоджень зазнали Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Слов'янськ і Краматорськ. Одна з ракет влучила в дитячу лікарню "Охматдит" у місті Києві. Внаслідок цього у медичному закладі дві людини загинули, ще понад 50 отримали поранення.

Загалом у цей день внаслідок російської атаки загинуло 44 українці та 196 отримали поранення.

В пам'ять про жертв провели реквієм (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)