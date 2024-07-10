У Львові попрощались із загиблою в "Охматдиті" Світланою Лук'янчик: подробиці
У середу, 10 липня, у Львові попрощалися з 30-річною лікарем-нефрологом Світланою Лук'янчик, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України "Охматдит" у Києві.
РБК-Україна розповідає, як пройшло прощання з лікаркою.
Прощання зі Світланою Лук'янчик
Про прощання із вбитою російською ракетою лікаркою розповів міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.
Він також оприлюднив світлину з місця події.
Допис Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)
Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький також оприлюднив фотографії з прощання.
Прощання з лікаркою (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)
"Світлані було лише 30 років. У такому молодому віці вона встигла дуже багато зробити для полегшення страждань маленьких пацієнтів, зокрема з нирковою недостатністю. Про це свідчать спогади батьків дітей, яких вона вела, друзів, знайомих, колег", - розповів він.
Світлані було лише 30 років (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)
За словами близьких, вона жила роботою. Лікувала дітей від народження і до 18 років.
Попрощатися з Лук'янчик прийшли рідні, друзі й знайомі (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)
"Світлана працювала в єдиному в Україні відділенні, де діти з хронічною хворобою нирок всіх видів та ступенів важкості могли лікуватися стаціонарно. Перед ударом лікарка ще встигла перевести в укриття маленьких пацієнтів, які перебували на діалізі... Відділення повністю зруйноване", - додав очільник Львівської ОДА.
Допис Козицького (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)
Нагадаємо, вранці понеділка, 8 липня 2024 року, російські окупанти здійснили черговий жорстокий акт терору проти України, завдавши масштабного ракетного удару по мирних містах.
Атака розпочалась з обстрілу Кривого Рогу та Кропивницького району.
Згодом вибухи пролунали у Києві та Київській області, де спрацювала протиповітряна оборона.
В цілому ворог випустив 38 ракет різних типів.
Одна з них влучила в найбільшу дитячу лікарню в Україні "Охматдит", внаслідок чого постраждали майже всі корпуси столичного багатопрофільного діагностично-лікувального закладу.
Тоді ж уламки поцілили й у будівлю на вулиці Раїси Окіпної у Дніпровському районі столиці, де знаходяться клініка мережі ADONIS та медичний центр матері й дитини ISIDA. На той час там могли перебувати близько 30 осіб.
Крім того, російські ракети спричинили руйнування цивільних об'єктів і житлових будинків.
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