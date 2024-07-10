У Львові попрощались із загиблою в "Охматдиті" Світланою Лук'янчик: подробиці

У середу, 10 липня, у Львові попрощалися з 30-річною лікарем-нефрологом Світланою Лук'янчик, яка загинула внаслідок ворожого обстрілу Національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України "Охматдит" у Києві.

Прощання зі Світланою Лук'янчик

Про прощання із вбитою російською ракетою лікаркою розповів міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Він також оприлюднив світлину з місця події.

Допис Садового (скриншот: facebook.com/andriy.sadovyi)

Голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький також оприлюднив фотографії з прощання.

Прощання з лікаркою (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

"Світлані було лише 30 років. У такому молодому віці вона встигла дуже багато зробити для полегшення страждань маленьких пацієнтів, зокрема з нирковою недостатністю. Про це свідчать спогади батьків дітей, яких вона вела, друзів, знайомих, колег", - розповів він.

Світлані було лише 30 років (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

За словами близьких, вона жила роботою. Лікувала дітей від народження і до 18 років.

Попрощатися з Лук'янчик прийшли рідні, друзі й знайомі (фото: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

"Світлана працювала в єдиному в Україні відділенні, де діти з хронічною хворобою нирок всіх видів та ступенів важкості могли лікуватися стаціонарно. Перед ударом лікарка ще встигла перевести в укриття маленьких пацієнтів, які перебували на діалізі... Відділення повністю зруйноване", - додав очільник Львівської ОДА.

Допис Козицького (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)