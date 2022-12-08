Палять будинки, "насипаючи" ракетами. Окупанти вранці обстріляли Куп'янськ (фото)

"Сьогодні близько 4:30 ранку ворог завдав по Куп'янську ракетний удар. Ракета С-300 влучила в землю під фундаментом адмінприміщення. Зруйновано стіну будівлі, пошкоджене авто, вибиті вікна. Попередньо - без постраждалих", - розповів він.

Крім того, за його словами, вчора внаслідок ворожих обстрілів в Куп'янську був пошкоджений житловий будинок, сталася пожежа.

"Попередньо - без постраждалих",- додав Синєгубов.

До того ж, як зазначив очільник регіону, внаслідок обстрілу ракетами С-300 в районі Печеніг Чугуївського району сталися пожежі в полях.