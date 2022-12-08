Жгут дома, "насыпая" ракетами. Оккупанты утром обстреляли Купянск (фото)

"Сегодня около 4:30 утра враг нанес по Купянску ракетный удар. Ракета С-300 попала в землю под фундаментом админпомещения. Разрушена стена здания, повреждены авто, выбиты окна. Предварительно - без пострадавших", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, вчера в результате вражеских обстрелов в Купянске был поврежден жилой дом, произошел пожар.

"Предварительно - без пострадавших", - добавил Синегубов.

К тому же, как отметил глава региона, в результате обстрела ракетами С-300 в районе Печенег Чугуевского района произошли пожары в полях.