Пальне в Україні буде дорожчати через підвищення акцизу: якими будуть ціни у 2025 році

За даними НБУ, подорожчання пального й надалі сповільнювалося у IV кварталі 2024 року - до 4,8% р/р у грудні (з 6,0% р/р у вересні), що було менше, ніж прогнозувалося.



Вересневе підвищення акцизних податків на пальне відобразилося передусім на вартості скрапленого газу. Останній дорожчав також через зростання вартості сировини та підвищений попит у Європі, зокрема через ембарго на ввезення сировини з РФ з 20 грудня, йдеться у звіті.

"Водночас переважно низхідна динаміка світових цін на нафту та стриманий попит на тлі достатніх запасів, що були сформовані для гуртового та роздрібного продажу імпортерами та мережами АЗС перед першим етапом підвищення акцизів, обмежували зростання цін на бензин та дизель", - зазначили в НБУ.

Крім вартості сировини та динаміки обмінного курсу, на ціни на пальне мали вплив й зміни у податковому законодавстві та маркетингові методи боротьби за клієнта. Наприкінці року активізувався й імпорт пального з метою накопичення достатніх запасів перед черговим етапом підвищення акцизів з початку 2025 року, що дещо стримуватиме зростання цін на пальне в найближчі місяці, проте цей ефект буде короткостроковим, прогнозують в НБУ.

"У міру вичерпання запасів під впливом затвердженого підвищення акцизів темпи зростання цін на пальне пришвидшаться до понад 13% у поточному році", - йдеться в огляді. Через вплив на собівартість це додатково тиснутиме на вартість окремих товарів та транспортних послуг.

Водночас у середньостроковій перспективі зниження світових цін на нафту частково компенсуватиме подальше зростання акцизного навантаження. У результаті зростання цін на пальне значно сповільниться, прогнозують в НБУ.