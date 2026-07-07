Пальне може подешевшати: голова АМКУ побачив простір для зниження цін

Голова Антимонопольного комітету України Павло Кириленко заявив, що обстріли АЗС, особливо в прифронтових регіонах, справді впливають на витрати паливних компаній. За його словами, відновлення однієї зруйнованої заправки потребує значних коштів.

Водночас такі витрати не означають, що мережі не можуть переглядати ціни для споживачів. На запитання, чи є зараз простір для зниження вартості пального на АЗС, Кириленко відповів ствердно.

"Так, є простір для зниження ціни", - сказав він.

За словами голови АМКУ, під час зустрічей із представниками паливного ринку Комітет з'ясовував, як формуються ціни в різних регіонах. У компаніях пояснювали, що на вартість пального впливає, зокрема, відстань доставки до конкретної заправки.

Тому ціни можуть відрізнятися навіть на АЗС однієї мережі. Водночас, як зазначив Кириленко, паливні компанії мають можливість знижувати вартість пального та продовжувати це робити.