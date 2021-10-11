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На Пальме обрушилась стена кратера действующего вулкана

Автор: Сергей Пышкин

На испанском острове Пальма, у вулкана Кумбре-Велья обвалилась стенка кратера. Оттуда хлынули новые потоки лавы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

На острове уже третью неделю идет извержение. Землетрясения также не утихают. В результате активности вулкана были разрушены тысячи домов, более шести тысяч человек эвакуировались.

Лава, которая стекает в океан - образовала новый полуостров, который постоянно увеличивается в площади. Несмотря на то, что Пальму объявили зоной бедствия - о полной эвакуации населения речь пока не идет.

Из-за пепла и землетрясений - на острове закрыли аэропорт.

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Испания