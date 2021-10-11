На Ла-пальмі обвалилася стіна кратера діючого вулкану

На іспанському острові Ла-Пальма, у вулкана Кумбре-Велья обвалилась стінка кратера. Звідти ринули нові потоки лави.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Euronews.
На острові вже третій тиждень йде виверження. Землетруси також не вщухають. Внаслідок активності вулкана були зруйновані тисячі будинкові, більше ніж шість тисяч осіб були змушені евакуюватися.
Лава, яка стікає в океан - утворила новий півострів, який постійно збільшується в площі. Попри те, що Ла-пальму оголосили зоною лиха - про повну евакуацію населення поки не йдеться.
Через попіл й землетруси - на острові закрили аеропорт.