На Пальме обрушилась стена кратера действующего вулкана
Фото: на Ла-Пальме обрушилась стена кратера действующего вулкана (Getty Images)
На испанском острове Пальма, у вулкана Кумбре-Велья обвалилась стенка кратера. Оттуда хлынули новые потоки лавы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
На острове уже третью неделю идет извержение. Землетрясения также не утихают. В результате активности вулкана были разрушены тысячи домов, более шести тысяч человек эвакуировались.
Лава, которая стекает в океан - образовала новый полуостров, который постоянно увеличивается в площади. Несмотря на то, что Пальму объявили зоной бедствия - о полной эвакуации населения речь пока не идет.
Из-за пепла и землетрясений - на острове закрыли аэропорт.