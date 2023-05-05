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Паливо дешевшає: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

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Україна, П'ятниця 05 травня 2023 15:47
Паливо дешевшає: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС Фото: ціни на пальне впали на АЗС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Україні 5 травня 2023 року, порівняно з попереднім торговим днем, знизилися. Автогаз також подешевшав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,47 гривень за літр (-0,08 гривень), на дизельне пальне - 45,71 гривень за літр (-0,08 гривень), на автогаз - 21, 81 гривень за літр (-0,01 гривень).

Роздрібні ціни в Україні:

Паливо дешевшає: скільки коштують бензин, дизель та автогаз на АЗС

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, цього року паливо в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень, проте надалі ціни стабілізуються.

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Ціни на бензин
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